Zin in het voorjaar? Probeer deze zwarte risotto met mosselen en burrata. Proef de zee en de zon! De combinatie van schelpdieren met zachte kaas is geweldig. Dit gerecht is vrij eenvoudig te maken. Het is puur genieten.

Ingrediënten voor 2 personen

1 bouillonblok

1 liter water

1 kleine ui

3 teentjes knoflook

1 bos platte peterselie

6 tros- of kerstomaatjes

extra vergine olijfolie

100 gram gekookte en gepelde mosselen

160 gram zwarte rijst

witte wijn

zout

boter

zwarte peper

2 mini burrata’s (of 1 burrata)

Bereiding

Doe eerst het voorwerk. Maak de bouillon van kokend water en een bouillonblok.

Schil en hak de ui. Pel de teentjes knoflook, hak een teentje fijn en halveer de overige twee overdwars. Was en hak de peterselie. Spoel de tomaatjes af en snijd ze doormidden.

Verhit nu olijfolie in een koekenpan en fruit de fijngehakte ui en het fijngehakte teentje knoflook erin. Bak de mosselen enkele minuten aan, blus af met witte wijn, laat de wijn verdampen en houd de mosselen apart.

Neem de pan af met keukenpapier, verhit opnieuw olijfolie, fruit de gehalveerde teentjes knoflook erin en voeg de rijst toe. Bak de rijst al roerend met een houten pollepel even aan en begin dan met het eigenlijke risottowerk. Voeg onder voortdurend omroeren een soeplepel hete bouillon toe. Zodra de bouillon is geabsorbeerd, voeg je opnieuw een soeplepel bouillon toe. Schep, als de risotto halverwege de kooktijd is, eenderde van de mosselen erdoor (ze zullen donker kleuren) zodat de smaak van de mosselen zich goed met de risotto vermengt. Blijf hete bouillon toevoegen totdat de risotto al dente is (circa na 12 tot 14 minuten).

Draai het vuur uit. Breng eventueel op smaak met zout. Schep de boter door de risotto en laat ongeveer één minuut rusten. Schep het merendeel van de fijngehakte peterselie en de gehalveerde tomaatjes erdoor en verdeel de risotto over de borden. Garneer met de resterende mosselen en peterselie, strooi er vers gemalen peper over en serveer met een mini burrata.

Tip. Voor extra smaak bak je met de gekookte mosselen een of twee ansjovisfilets mee.

TRENDYSTYLE