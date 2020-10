Koken in de herfst. Zwarte koolsoep naar Toscaans recept

Zuppa di cavolo nero (letterlijk: zwarte koolsoep) is één van de meest karakteristieke soepen uit de traditionele Toscaanse keuken. Het is van oorsprong een armeluisgerecht waarin oud brood dat te hard geworden is om het droog te eten, verwerkt wordt. Cavolo nero (zwarte kool) wordt in Nederland ook wel ‘palmkool’ genoemd en is verkrijgbaar in speciaalzaken. Kun je deze koolsoort niet vinden, vervang hem dan door boerenkool, al zal de smaak natuurlijk niet helemaal hetzelfde zijn.

Je kunt de soep vrijwel direct eten, maar een truc voor een nòg lekkerdere soep is: de soep bewaren tot de volgende dag. Het is de bedoeling dat het brood het kookvocht goed opzuigt.

Ingrediënten voor 6 personen

1 ui

1 teentje knoflook

4 selderijstengels

4 wortels

1 bouillonblok (plus wat water)

extravergine olijfolie

1 blikjes borlotti bonen

cavolo nero (tenminste twee stronken)

zout

zwarte peper

Toscaans brood (brood zonder zout)

vers gemalen Parmezaanse kaas

Bereiding

Verwijder de koolbladeren van de stengels en was en snijd de bladeren.

Fruit de ui, knoflook, de in blokjes gehakte selderij en de fijn gehakte wortels in de olijfolie. Voeg de boontjes, het bouillonblok en de gewassen koolbladeren toe. Breng de soep op smaak met zout en zwarte peper. Doe de deksel op de pan en laat het geheel tenminste één uur doorkoken. Als de soep te droog is, voeg je water toe.

Na ongeveer een uur verwijder je de deksel en laat je de soep een beetje inkoken. De bodem moet soep nog wel bedekt zijn. Het is uiteindelijk een soep.

Ondertussen snijd je het Toscaanse brood in stukken van circa 1 cm. Rooster het brood in een pan of op de grill (zonder olie).

Bedek nu de bodem van een grote pan of een terracotta schaal met een laag brood en schenk er een beetje olijfolie over (ga voor een olijfolie met een sterke, robuuste smaak – de allersterkste die je kunt vinden).

Dek de soep af met een tweede laag brood, wederom eenderde van de soep en olijfolie.

Herhaal deze handelingen nogmaals en eindig met een laag soep. Dek de soep af en laat deze ongeveer 30 minuten rusten.

Serveer de soep met olijfolie, zwarte peper en Parmezaanse kaas.

TRENDYSTYLE