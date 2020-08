Zomer. Je voeten mogen het daglicht weer zien. Slippers en sandaaltjes komen weer uit de kast en vragen om perfect verzorgde voeten. We hebben er een dagtaak bij.

1. Slippers en platte sandalen? Maak elke dag 5 minuutjes voor je voeten vrij

Wie vaak slippers of platte sandaaltjes draagt, zal het gemerkt hebben. Hoe goed je je voeten ook verzorgt, aan het einde van de dag zien ze er ‘groezelig’ uit. De voetzolen zijn viezig en ook de huid aan de bovenkant van je voet en rond je teennagels heeft vaak een droog aanzien vanwege al het ‘stofhappen’ gedurende de dag. Zorg er daarom voor dat je elke avond even vijf minuten voor je voeten vrijmaakt. Was je voeten grondig, behandel ze dan met puimsteen en breng een vochtinbrengende voetcrème aan zodat je de volgende dag weer met goed fatsoen je blote voeten kunt tonen.

2. Hoge hakken. Zo houd je het vol

Draag je hoge hakken dan heeft vooral de bal van je voet het zwaar te verduren. Besteed daar ’s avonds extra aandacht aan. Ga voor een voetenbadje en masseer je voetzolen met een speciale voetencrème (of vraag of je partner je met een voetmassage verwent). Hoge hakken vragen nogal wat van je benen, zeker in de zomer. Leg ze, nadat je je voeten verzorgd hebt, op een kussen voor de bloedcirculatie.

3. S.O.S. Voeten (en schoeisel)

Vooral nieuwe schoenen kunnen in de zomer problemen geven. Zorg er daarom voor dat je altijd (blaar)pleisters bij je hebt die je, bij de eerste ‘symptomen’ direct, aanbrengt. Zo voorkom je wonden en blaren. Wissel verder regelmatig van schoeisel.

4. Voetscrubben

Verwen je voeten, die je bij zomers weer dag na dag blootgeeft, eens per week met een speciale voetscrub die vooral ook de bovenkant van je voeten en enkels goed verzorgt (voor de ruwe hielen en eelt onder de voetenzolen gebruik je puimsteen en/of speciale voetvijl).

5. Schat, staan mijn slippers al koud?

Verwen je pijnlijke voeten bij thuiskomst met een paar ijskoude slippers! Doe een paar plastic slippers in een plastic zakje en ‘zet ze koud’ in de diepvries. Een weldaad voor je voeten (en je lijf). Iets waarop je je op je werk al op kunt verheugen.

6. Mooie enkels, gave enkels moet je beschermen…

Vergeet niet om ook je enkels goed te verzorgen. Vooral muggen willen enkels (en kuiten) graag als doelwit nemen. Krab niet aan muggenbeten (je maakt het er alleen maar erger mee en de muggenbeten kunnen ontsteken) en gebruik zo nodig muggenmelk.

7. Slankere enkels?

Een trucje voor slankere enkels? Gebruik een crème die net iets donkerder getint is dan de rest van je benen. Alles wat donkerder is, lijkt slanker. Dat geldt ook voor je enkels.

TRENDYSTYLE