Kapseltrends zomer 2021. Zo style je je pony! Foto: Charlotte Mesman

Pony’s zijn de ultieme kapseltrends voor 2021. Maar hoe draag je je pony? Vooral in de eerste dagen, als je net een pony hebt laten aanmeten, kan het even paniek zijn.

Steil stylen

Kapseltrends zomer 2021. Zo style je je pony! Foto: Charlotte Mesman

Eén way to go is je pony steil stylen. Dat is vooral voor een brandnieuwe pony dé manier omdat je je haar, zeker als het van nature slag heeft of krult, tot deze nieuwe haarstijl moet dwingen. Je kunt je pony stylen met een steiltang maar veel natuurlijker ziet het eruit als je de föhn gebruikt. Neem het haar op met een brede borstel, zet de föhn er met een hoek van 45 graden op en werk van de haarwortels naar de haarpunten.

Rond stylen

Kapseltrends zomer 2021. Zo style je je pony! Foto: Charlotte Mesman

Als je een lange pony hebt, kun je ook voor een ronde of opbollende pony kiezen. Hiervoor gebruik je een ronde borstel en de föhn. Nog gemakkelijker is het als je een elektrische borstel gebruikt.

Een ronde of opbollende pony kan schoonheidsfoutjes als een sterke neus camoufleren.

Krullende pony

Kapseltrends 2021. Zo zien de pony’s voor 2021 eruit. Photo: courtesy of Saint Laurent

Vroeger was het de gewoonte om krullende pony’s steil te föhnen maar tegenwoordig is dat not done. Laat je pony lekker krullen en draag het geheel als een modern shag kapsel. Wel even rekening mee houden bij het knippen natuurlijk. Vertel je kapper van tevoren hoe je je pony wilt gaan dragen.

Natuurlijke look

Kapseltrends zomer 2021. Zo style je je pony! Foto: Charlotte Mesman

Heb je een gordijntjespony dan kun je je pony glad stylen maar je kunt het haar ook een natuurlijke look meegeven (zie de krullende pony). Er mag wel wat beweging in zitten. In dit geval gebruik je dus niet de steiltang maar ga je met een borstel en föhn aan de slag.

Haarlak

Heb je je pony de gewenste vorm gegeven, fixeer het resultaat dan met haarlak. De haarlak van nu houdt je haar op z’n plek maar houdt het tegelijkertijd flexibel en beweeglijk.

TRENDYSTYLE