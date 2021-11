Kapseltrends winter 2021. Hóe stijlvol: liquid hair. Deze hair look kan iedereen hebben

Iedereen kan schitteren met de liquid hair look. Het is één van de gemakkelijkste en meest stijlvolle haartrends voor deze herfst.

Kapseltrends winter 2021. Hóe stijlvol: liquid hair. Foto: Charlotte Mesman

Liquid hair, vloeibaar haar. Het is één van de chiqueste haartrends voor herfst winter 2021 2022 en we hebben ‘m te danken aan hair stylist Chris Appleton die onder meer dames als Dua Lipa, Jennifer Lopez en Kim Kardashian kapt. Op zich al een garantie voor succes, zouden we zo denken.

Kapseltrends winter 2021. Hóe stijlvol: liquid hair. Foto: Charlotte Mesman

De liquid hair trend laat zich gemakkelijk uitleggen en is nòg gemakkelijker in de praktijk te brengen: maak een middenscheiding en style je haar met de steiltang dan gladder dan glad. Het moet eruit zien als rimpelloos water waar je je bij wijze van spreken in kunst spiegelen.

Heel belangrijk is het gebruik van de juiste haarstylingsproducten want je haar moet er zijdeachtig uitzien. Bescherm je haar dus met een heat protection spray en gebruik een haarproduct dat je haar glad en antipluis maakt.



Voor het stylen van je haar moet je even een kwartiertje uittrekken maar dan heb je ook wat want als je er geen herfstige regenbui overheen krijgt, blijft je haarstyling, afhankelijk van je haartype, wel een paar dagen zitten.

Kapseltrends winter 2021. Hóe stijlvol: liquid hair. Foto: Charlotte Mesman

Volgens de haartrend draag je liquid hair met een middenscheiding (middenscheidingen zijn hot!) maar je mag natuurlijk ook voor een zijscheiding kiezen. Een andere variant is een superstrakke paardenstaart waarbij elk haartje dankzij een fijne kam en wat haarproduct op z’n plek ligt.

Voor een maximaal effect moet je haar in optimale conditie zijn en geen gespleten punten vertonen. Is de onderkant van je haar niet bot genoeg, dan kun je het altijd nog even – bij wijze van S.O.S. – zelf bijpunten door een middenscheiding te maken, je haar heel netjes vast te binden in een paardenstaart, vervolgens nog een elastiekje maar nu net boven je haarpunten om de paardenstaart te binden en tenslotte met één ferme knip een paar millimeter van de punten te knippen. Voilà, een mooie rechte onderkant.

Kapseltrends winter 2021. Lob kapsel met liquid hair look. Foto: Charlotte Mesman

Kortom: in de liquid hair look draait het allemaal om superglad, glanzend en verzorgd haar. De look is stijlvol en chic. Iedereen met lang maar midi-lang haar kan deze look hebben.

TRENDYSTYLE