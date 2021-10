Kapseltrends 2021. Een lage zijscheiding is high impact en anti-aging

Zin in een nieuwe hair look? Update kapsels volgens de allernieuwste haartrends met een lage zijscheiding. Deze haardracht is flatterend én anti-aging!

Kapseltrends 2021. Update je hair look met een lage zijscheiding. High impact en anti-aging! Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends 2021 staan in het teken van de middenscheiding. Tijdens de afgelopen Fashion Week van september werd maar weer duidelijk dat de influencers er nog steeds bij zweren. Logisch! Een middenscheiding is stijlvol, ordelijk en ook nog eens superchic. Als je gaat solliciteren bijvoorbeeld, heb je baat bij een middenscheiding want die zegt: ‘Ik ben een net type en hebt alles onder controle. Kies mij!’ Maar laten we de (lage) zijscheiding alsjeblieft niet vergeten!

Kapseltrends 2021. Boost je kapsel met een zijscheiding. Foto: Charlotte Mesman

Want hoe chic de middenscheiding ook is, de zijscheiding is trendy, hip én flatterend.

Juist omdat de zijscheiding niet symmetrisch is, worden schoonheidsfoutjes (asymmetrische gelaatstrekken) gecorrigeerd. De zijscheiding creëert bovendien body/massa, zeker als je ‘m ‘tegendraads’ draagt, dus aan de kant waar je zijscheiding gewoonlijk niet valt. Dat is heel welkom als je vrij dun haar hebt.

Kapseltrends 2021. Boost je kapsel met een zijscheiding. Foto: Charlotte Mesman

Maak je een zijscheiding dan kun je het haar aan beide zijden van je gezicht achter je oren dragen (blote oortjes staan altijd heel schattig en fris), maar wil je een niet al te strakke kaaklijn verdoezelen, dan laat je de volle haarkant over je gezicht vallen. Verder leidt een zijscheiding ook de aandacht af van voorhoofdsrimpels (die je daarentegen met een middenscheiding accentueert). Zo wordt de zijscheiding behalve trendy ook anti-aging.

Kapseltrends 2021. Boost je kapsel met een zijscheiding. Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de Milan Fashion Week bij de modeshow van Ports 1961 fotografeerden we de kapsels met zijscheiding die je op deze pagina ziet. We waren er direct verliefd op! Bekijk de kapselfoto’s maar eens en geef je hair look een boost met een lage zijscheiding.

