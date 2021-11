Kapseltrends winter 2021. Deze haarstylingstrucs contouren je gezicht (beter dan blush!)

Kapseltrends winter 2021. Deze haarstylingstrucs contouren je gezicht. Valentina Ferragni. Foto: Charlotte Mesman

Aan deze haartrends voor winter 2021 2022 komt geen schaar of haarverf aan te pas en je hoeft niet met de föhn aan de slag. Tendrils en haarpiercings zijn heel eenvoudige haarstyling trends waar je bovendien maar weinig tijd aan kwijt bent.

Face framing tendrils – want ze heten ze voluit – zijn een paar haarlokken die je gezicht omlijsten. Zo simpel is dat. Deze trend ligt in de lijn van de face framing effecten die we tegenwoordig ook met highlights creëren (opgelichte lokken alleen rond het gezicht). Beide trends verzachten de gelaatstrekken. Tendrils maken je kapsel bovendien minder streng en ze doen je gezicht optisch smaller lijken. Wat wil je nog meer?

Hoe draag je trendrils? Je kunt je haar samenbinden in een paardenstaart of knot en dan een paar lokken (dat zijn dus je tendrils) lostrekken. Die kun je steil dragen of je kunt er even de krultang op loslaten. Je kunt je haar ook los en achter je oren dragen terwijl alleen de voorste lokken aan je kapsel ontsnappen en om je gezicht dansen.

Tendrils contouren je gezicht en doen het optisch smaller lijken. Tendrils zijn beter dan blush :-)

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. Hippie vlechtjes bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

Een alternatief is aan weerszijden van je gezicht twee vlechtjes maken. Dit is een haartrend die al een tijdje in zwang is en we gaan ‘m ook deze winter weer volop zien. Deze stylingstruc is fantastisch om je haar snel iets bijzonders mee te geven.

Kapseltrends winter 2021. Deze haarstylingstrucs contouren je gezicht. Foto: Charlotte Mesman

Wil je helemaal up-to-date zijn, ga dan voor haarpiercings, de ultieme haartrend! Het klinkt misschien ingewikkeld maar niets is gemakkelijker. Je begint weer met twee vlechtjes aan weerszijden van je gezicht en vervolgens steek je de piercings erdoor. Dat zijn ringetjes die zich laten openen. Even door je vlecht steken en dichtdoen. Voilà jouw up-to-date party look!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren door deze hippe haartrends voor winter 2021 2022.

