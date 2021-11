Het favoriete kapsel voor winter 2021 2022 is (opnieuw) de bob. Je draagt ‘m òf supersteil of grungy. Wat je kiest zal ook van jouw gezicht en haartextuur afhangen.

Kapseltrends winter 2021 2022. Trend alert: power bob kapsels. Supersteil of grungy? Foto: ADVERSUS

Trend alert: de power bob. We vallen in herhaling maar we kunnen er niet omheen: de grootste kapseltrend voor winter 2021 2022 is de power bob. Met power bob bedoelen we een scherpe, strakke bob op één lengte zonder pony. Deze bob straalt kracht en autoriteit uit maar is tegelijkertijd ook heel stijlvol.

Supersteile power bob

Voor een maximaal effect draag je je power bob in de liquid hair style, dat wil zeggen: supersteil. Het minimalistische karakter van deze haarcoupe, de strakke lijnen en de hoogglans (een andere karakteristiek van liquid hair) die over het haar moet liggen, maken dit kapsel uniek in zijn soort.

Style tip: dé tool voor het stylen van superglad haar is een steiltang van goede kwaliteit. Vergeet niet om je haar voor het stylen te beschermen met een heat protector. Voor de hoogglans kun je denken aan gloss treatments in de salon of glanssprays als finishing hair product voor thuis.

Haarsnitten en haarstyling

Overigens zijn er wel enige variaties op het thema want bij de keuze van je haarlengte en haarstyling zijn je gezichtsvorm en haartextuur de criteria. We zetten de vuistregels nog even voor je op een rijtje.

Rond gezicht -> lange(re) bob

Lang gezicht -> korte(re) bob

Harde gelaatstrekken -> hairstyling met waves of beweging

Regelmatige gelaatstrekken -> superstrakke bob, dé power bob bij uitstek

Zo’n superstrakke ‘liquid’ power bob is dus niet voor iedereen het meest geschikte kapsel. Bovendien vraagt deze haarstijl, zeker als je van jezelf geen steil haar hebt, de nodige aandacht en tijd.

In sommige gevallen is het daarom beter om je eigen textuur te accentueren. Hiermee stuiten we meteen op een andere huge haartrend voor winter 2021 2022. Eigen haartexturen zijn centraal.

Style tip: om je eigen textuur optimaal te accentueren, laat je je haar aan de lucht drogen.

Dit zijn de stappen in je stylingsproces: was en verzorg je haar met een shampoo en conditioner van goede kwaliteit, dep je haar goed droog, breng een haarproduct aan dat geschikt is voor jouw haartextuur en laat je haar aan de lucht opdrogen.

Als je haar droog is, kun je pluis tegengaan met de steiltang (waarmee je de natuurlijke textuur van je haar volgt). Is dat niet nodig dan kun je, als je dat wilt, de beweging van de voorste lokken accentueren met de krultang. Maar beperk je tot het minimale! Want die nette, horizontale waves van de afgelopen jaren zijn een beetje op hun retour. De haartrends voor winter 2021 2022 geven de voorkeur aan òf supersteil òf grungy.

