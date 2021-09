Kapseltrends winter 2021 2022. De korte pony is chill (voor elke haarlengte)

Kapseltrends winter 2021 2022. De korte pony is chill. Foto: Charlotte Mesman

Of je nu kort, halflang of lang haar hebt, krullen of steile lokken, een korte pony volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022 laat zich er goed mee combineren. Korte pony’s vragen om lef, je maakt er een hair statement mee.

Lees: jij bent de haarheldin in je omgeving, zo cool hadden ze je nog nooit gezien. Plus: het is een relatief veilige zet want je bent er ook snel weer vanaf! Haar groeit, weet je nog?

Nooit als tevoren waren de kapseltrends zo divers. Tegenwoordig mag echt alles! Plukjes, laagjes, shockerende haarkleuren (vandaag zag ik een meisje met superlang haar waarvan de ene kant naast de middenscheiding natuurlijk blond was en de andere kant smurfenblauw). Er is geen vuistregel meer die hout snijdt. Doe wat je wilt.

Houd je wel van een statement, dan is de korte pony vast jouw ding. Chill, modern, een tikje alternatief, jong, vintage maar hot. En ook heel cinematografisch. Alsof je zo uit een film komt zetten (think: Amélie Poulain).

Bekijk onze kapselfoto’s van de fashion modellen met korte pony’s maar eens. Even voor de goede orde: deze meisjes lopen dus wél echt de modeshows van Valentino, Dolce & Gabbana, MSGM… Het is maar dat je het weet!

