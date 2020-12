Het meest ideale, hippe, trendy, up-to-date kapsel voor winter 2020 2021? Het halflange kapsel, ofwel: de lob. We wisten het al, maar toch raken we er niet over uitgepraat.

Halflange kapsels zijn dé haartrend voor winter 2020 2021. We kunnen er gewoon niet onderuit (en daarom raken we er niet over uitgepraat). Lob kapsels zijn superVIP. Met een halflang kapsel op één lengte kan het niet misgaan.

Kom je van lang haar, dan zal een goede knipbeurt je haar een enorme boost geven. Je haar oogt voller en beweeglijker omdat het lichter is (minder weegt). Het ziet er bovendien een stuk gezonder uit omdat je alle dode en gespleten haarpunten in één keer kwijt bent. Je hoeft niet voor een dramatische verandering in je hair look te gaan om je haar te boosten! De stap van lang naar halflang (dat is tot net boven, op of net onder je schouders) is maar klein. In de winter is halflang haar bovendien heel fijn omdat het veel mooier over de kraag van je winterjas valt.

Halflange kapsels zijn geschikt voor elke gezichtsvorm

Halflange kapsels staan iedereen goed, ongeacht je leeftijd.

Heb je een rond of vol gezicht, ga dan voor een lob kapsel met zijscheiding

Heb je scherpe gelaatstrekken, ga dan voor een lob kapsel met zachte waves (ook wel WOB)

Heb je een smal gezicht, ga dan voor een krullende lob met pony.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe inspiratie op.

