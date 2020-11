Volgens de kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we dit seizoen weer volop korte kapsels zien. Deze kapsels zijn geschikt voor elke leeftijd. Er zitten zelfs fantastische anti-aging hair looks tussen. Zoals de hoogblonde pixie cut. Die staat Duits topmodel Maike Inga (piepjong) goed maar flatteert ook het niet meer zo piepjonge stijlicoon Elisa Nalin (zie de coverfoto).

Pixie cuts ogen jong omdat ze vlot en dynamisch zijn, anders dan bijvoorbeeld de korte retro kapsels die we tegenwoordig ook weer terugzien. De (lange) lagen van de pixie cut geven je haar volume – iets waar we met het verstrijken van de jaren allemaal behoefte aan hebben – en beweging. Het haar is in de nek en rond de oren wat langer waardoor deze hair look, ondanks de korte haarlengte, toch vrouwelijk oogt.

De choppy pony zorgt voor een energetische en trendy uitstraling. Je kunt ‘m zowel naar voren dragen (en zo eventuele voorhoofdsrimpels wegstylen) of opzij (zijwaartse bewegingen camoufleren eventuele niet al te symmetrische gelaatstrekken!).

De platinablonde kleur is eigentijds en hip, en eveneens leeftijdsloos. Heb je vanzelf grijs haar, dan is deze haarkleur een kleine stap met een grote, verjongende impact! Omdat je je haar kort draagt, heeft het bovendien minder te lijden van chemische behandelingen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Durf jij het aan?

TRENDYSTYLE