Bob kapsels zijn al jaren echt ‘een ding’. Fashionista’s en celebs zweren erbij. Het bob kapsel is hot, ook voor lente en zomer 2020. Overigens is er eigenlijk niet echt zoiets als ‘het’ bob kapsel. Op z’n hoogst geeft deze term aan dat we het hier over een halflang kapsel op – pak ‘m beet – kaaklengte hebben.

Tijdens de afgelopen Fashion Weeks viel het ons op dat veel it-girls en influencers vooral voor rechte en ‘botte’ bobkapsels hadden gekozen. Het is dan wel weer erg leuk als je wat tegengeluiden te horen krijgt. Zo bespraken we de bobkapsels voor lente zomer 2020 met kleurspecialist en hair stylist Marriët Gakes die trouwe Trendystylers inmiddels wel zullen kennen, en zij signaleerde ons de bobjes met zachtere rondere vormen. Aan de ene kant zien we dus bot afgeknipte bobkapsels op één lengte, aan de andere kant boblijntjes met zachte vormen.

‘De gewone bob blijft echt een trend, maar die zien we terugkomen met wat rondere pony’s erbij. Ook zien we bob kapsels die in het gezicht wat ronder geknipt zijn,’ vertelt Marriët Gakes. ‘De trend is dus vooral ook wat zachtere boblijntjes.’

Een goed voorbeeld hiervan is het bobkapsel van Nederlands topmodel Bente Oort (zie de foto’s hierboven). Op de catwalks voor lente zomer 2020 (en ook op die voor volgend jaar winter) zagen we dit model met een wel heel rond geknipt bobkapseltje. Een ander model dat zo’n kapsel heeft, maar dan wat langer, is de Deense Frida Henneberg. Het zijn heel uitgesproken haarsnitten die niet voor iedereen weggelegd zijn, maar je kunt je er wel door laten inspireren en er elementen uithalen, zoals de ronde pony.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe ideeën voor jouw eigen kapseltje voor lente zomer 2020 op!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).