Kapseltrends voorjaar 2020. Choppy bangs zijn hot! Ideaal voor een nieuwe haarlook

De kapseltrends voor lente zomer 2020 zijn inspirerend. Vooral korte kapsels met een boyish cut zijn in de mode. Maar niet iedereen voelt er iets voor om voor kort haar te gaan. Gelukkig zijn ook de middenlengtes – bobkapsels en lobkapsels – nog steeds ontzettend populair. En lang haar is een klassieker. Wat voor haarlengte je ook hebt, er is een ding dat je kunt doen om je haar look te updaten: ga voor een coppy bang!

‘Choppy bangs gaan we voor lente zomer 2020 nog veel zien,’ vertelt hair stylist Marriët Gakes, ‘ook al hebben veel mensen een vreemde relatie met pony’s. In mijn salon zie ik steeds hetzelfde gebeuren: zodra mijn klanten een pony hebben, omdat ze die zo graag wilden, zijn ze alweer druk bezig om ‘m uit te laten groeien!’

‘Eigenlijk hebben we een soort haat-liefde verhouding met pony’s. En dat vind ik juist het leuke eraan. Juist omdat je ‘m weer uit laat groeien, ga je door allerlei stadia heen, en juist daardoor krijg je variatie in je haar look, een variatie die je niet zou hebben als je je haar altijd maar op één lengte zou dragen.’

Het ‘proces’ dat Marriët beschrijft, zien we ook vaak bij de catwalk modellen terug. Ze beginnen met een pony-zus en zes maanden later, bij de volgende fashion week, hebben ze een pony-zo. Dat maakt pony’s en lokken juist zo boeiend.

Op dit moment is het dus vooral de choppy pony, de onregelmatige pony, die de aandacht trekt. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien dat jij er ook zin in krijgt! En ben je er niet blij mee, dan laat je ‘m toch lekker weer uitgroeien!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).