De allergrootste haartrend voor lente zomer 2021 is mooi en gezond haar. Wat kunnen we zelf zonder kapper doen?

De haartrends voor lente zomer 2021 laten een heel gevarieerd beeld zien met vooral veel verschillende haarlengtes. Korte kapsels zijn hip, bob en lob kapsels zijn nog steeds de favorieten maar in de tussentijd hebben veel meisjes en vrouwen nog steeds lang haar. En dat is wél zo mooi, als het mooi haar is natuurlijk.

Wat kun je doen om je haar een beetje bij te houden en die lelijke gespleten punten tegen te gaan? Met andere woorden: wat kun je zelf thuis doen om er up-to-date en trendy volgens de haartrends te blijven uitzien? We vroegen het aan Marriët Gakes, trotse eigenaar van een exclusieve haarsalon aan de Herengracht in Amsterdam, die ons zoals altijd met raad en daad bijstaat.

Tip: Maak gebruik van de stralende lentezon om gespleten haarpunten op te sporen en bij te punten

‘Wat je kunt doen om gespleten haarpunten tegen te gaan in lang haar,’ zegt Marriët, ‘is je haar draaien in kleine twistjes van een centimetertje zoals je ook wel eens kunt doen als je een boek aan lezen bent, aan het praten bent, of aan het flirten bent (Marriët lacht) en je je haar om je vinger heen draait. Je weet wel wat ik bedoel! Daarna strijk je met je vinger tegen het haar in en dan zie je van die weerbarstige stekeltjes uit die twistjes komen.’

‘Check die korte stukjes. Hoe zien ze eruit? Zien ze er gezond uit, doe er dan niets mee doen. Zie je gespleten haarpunten, kies er dan voor om ongeveer een halve centimeter voor die gespleten haarpunt dat plukje af te knippen. Maar let op. Er zijn heel veel mensen die denken: Oh, dus alles wat eruit steekt bij die twist moet ik afknippen! Dat is echter niet de bedoeling, want dan krijg je heel veel kleine stukjes, happen, in je haar.’

‘Wat je wél moet doen: kijk vooral naar gespleten haarpunten of haarpunten waar van die witte bolletjes op zitten en knip die af. Dit super(leuk)klusje om in de tuin of op het balkon te doen, als het zonlicht op je haar valt want dan zie je direct waar de gespleten haarpunten in je haar zitten.’

Gelijk aan de slag zolang het zonnetje schijnt, zouden we zo zeggen :-)

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).