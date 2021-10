Gemillimeterd, pixie cuts met of zonder pony, wavy, stout met matje of klassiek. Zo zien de korte kapseltrends voor zomer 2022 eruit. Maar waarom zou je wachten?

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of Etro

Wat nu bob kapsels of lange fladderende manen? Als je van een pittig, modern en wash-and-go kapsel houdt, ga je voor een korte haarsnit. De korte kapsels op de catwalks van de Fashion Weeks van afgelopen september gunnen ons eerste glimp van de haartrends voor lente zomer 2022. Die zijn cool!

Gemillimeterd, pixie cuts met of zonder pony, wavy, stout met matje of klassiek en vrouwelijk. De korte kapsels voor zomer 2022 dagen ons uit. Want zeg nu eerlijk: de korte kapseltjes op deze pagina zijn om verliefd op te worden! We lopen je er even doorheen.

#1 Modern met undercut en korte, recht pony

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of Sportmax

Dit korte kapsel is misschien wel de meest moderne haircut die we op de catwalks voor zomer 2022 voorbij zagen komen. Het is een herinterpretatie van de klassieke pixie cut met een lichte undercut en een botte, rechte pony. De platinablonde haarkleur maakt dit kapsel helemaal af.

#2 Pixie cut met lange pony

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of Etro

Deze klassieke pixie cut is ultravrouwelijk dankzij de lange pony die je recht maar ook een beetje open kunt stylen.

#3 Stoute wolf cut

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of N21

Dit korte kapsel met ultralange pony en speels matje in de nek is geschikt voor stoute meisjes. Het is dé haartrend van nu! Cool en hip.

#4 Klassiek kort kapsel met haarbandje en zijlok

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Dit schattige haarsnitje laat weer eens zien hoe vrouwelijk kort haar kan zijn. Het haarbandje is niet alleen een leuk accessoire maar helpt je ook om het haar wat op te drukken waardoor je meer volume bovenop je hoofd krijgt.

#5 David Bowie?

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Spannende haarkleuren en wat lichtere haarpunten voor het matje in de nek. Dit moet je durven. Maar stoer is het wel, zeker in combinatie met een no-makeup look.

#6 Kappershoofdje

Pittig kort kapsel met trendy haarkleur. Backstage bij Maryling zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Last but not least een vrouwelijk kort kapsel met wat langer haar aan de zijkanten en met zachte golfbewegingen die dit korte kapsel een softe uitstraling geven.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en bel je kapper (of niet!).

