Deze supercoole pixie cut is vrouwelijk en stout. Durf jij zo’n kort kapsel aan? Bekijk de kapselfoto’s. Wie weet wordt dit jouw nieuwe hair look.

Als er één model is dat tijdens de Milan Fashion Week (september 2020) opvalt, dan is het Maike Inga. Dit Duitse model herken je van ver aan haar platinablonde, korte kapsel. De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 laten een enorme comeback van kort haar zien. Een pixie cut à la Maike Inga is een spannende optie. Iets voor jou?

Als je het ons vraagt, is het kapseltje van Maike Inga geïnspireerd door de legendarische hair look van Mia Farrow in de cult movie Rosemary’s Baby. Dit jaren ’60 kapsel is en blijft modern. Maike’s kapseltje is in laagjes geknipt met een korte kruin bovenop het hoofd zodat het haar daar opspringt en volume vormt. Aan de voorkant heeft dit kapsel een chunky pony en bij de oren is het haar in een puntje geknipt, maar de oren zelf zijn vrij. In de nek is het haar gelaagd om niet al te kort.

Dit showseizoen is Maike’s haarkleur nog blonder dan de vorige seizoen. Bleach blonde is een haarkleur die we volgens de allernieuwste trends ook deze winter nog veel gaan zien. Met een kort kapsel als dit kun je gemakkelijk met dit soort extreme haarkleuren experimenteren. Let ook op de wenkbrauwen die flink donkerder zijn dan het haar.

Bekijk de kapselfoto's maar eens en laat je inspireren.

