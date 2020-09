Zin in een nieuwe, trendy haarkleur of een nieuw kapsel? Laat je inspireren door dit schouderlange, chocoladebruine kapseltje met pony. Supercool en helemaal in de lijn met de haartrends voor winter 2020.

Het allerleukste van de Fashion Weeks is dat je ongegeneerd mensen mag kijken (en fotograferen). Alles wordt zorgvuldig gescreend: van de outfits tot de kapsels. Het kapsel op deze foto’s is het coolste dat we tot nu toe tijdens de Fashion Week voor zomer 2021 hebben gezien. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Dit kapsel is een voltreffer en helemaal in lijn met de allernieuwste kapseltrends voor herfst winter 2020 2021.

Allereerst valt de haarkleur op. Die is chocoladebruin en hoogglanzend. Geen highlights voor deze dame, maar een volle, intense kleur. Het kapsel zelf is ideaal voor de herfst en winter. Het haar is niet te lang zodat het mooi over kragen van winterjassen en hoge coltruien valt, maar het is wel lang genoeg voor een vrouwelijke uitstraling. De haarstyling laat een softe beweging en een mooi, vol volume zien die ook in de pony terugkomt.

Dit kapsel is geschikt voor iedereen en voor elke leeftijd. Vooral als je niet meer zo heel erg jong bent, is dit kapsel supercool. Het is een optimaal anti-aging kapsel omdat het lijntjes op je voorhoofd en bij de ooghoeken verdoezelt en een niet meer zo strakke kaaklijn camoufleert. De softe bewegingen verzachten bovendien de gelaatstrekken die in de loop van de jaren vaak wat scherper worden.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet, is dit iets voor jou!

