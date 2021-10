Kapseltrends. Deze lob kapsels zijn anti-aging (anti-alles). Proberen!

Net zoals vorige jaren staat het lob kapsel ook in de haartrends voor winter 2021 2022 centraal. Geen wonder, want dit kapsel is bijzonder… anti-aging!

Kapseltrends. Deze lob kapsels zijn anti-aging. Influencer Xenia Adonts. Foto: Charlotte Mesman

Rond gezicht, vijftigplusser, niet blij met je kapsel, zin in verandering? Er is één universele oplossing: het lange bob kapsel (lob). Het halflange kapsel tot net op of boven schouders is niet voor niets al jaren lang het meest populaire kapsels van VIPS en influencers. Ook in de haartrends voor winter 2021 2022 staat het halflange kapsel centraal.

Anti-aging

Kapseltrends. Deze lob kapsels zijn anti-aging. Foto: Naomi Watts

Een halflang kapsel op één lengte is anti-aging bij uitstek. Een wat kortere haarsnit (korter dan haar dat tot over je schouders reikt) geeft je haar een vollere en gezonder aanzien, maar is tegelijkertijd heel vrouwelijk. De halflange haarlengte – net even over je kaaklijn – verdoezelt bovendien een niet meer al te strak profiel. Vijftig-plus actrices als Cate Blanchett en Naomi Watts kennen de kracht en charme van dit soort kapsels.

Kapseltrends. Deze lob kapsels zijn anti-aging. Foto: Cate Blanchett

Rond gezicht

Heb je een rond gezicht, dan is een halflang kapsel met een zijscheiding jouw ding. Style de volle kant speels over je voorhoofd en een deel van je gezicht. Of maak er een chique golf, misschien wel een soort finger waves, van. De pondjes vliegen er (optisch gezien) af. Een asymmetrisch kapsel balanceert bovendien de volumes in je gezicht. Door wat volume bovenop je hoofd te creëren, lijkt je gezicht nog slanker.

Smal of lang gezicht

Heb je daarentegen een lang of smal gezicht, ga dan voor een wat kortere haarcoupe, bijvoorbeeld met een haarlengte net onder je oren. Om je gezicht optisch voller te doen lijken, creëer je volume aan zijkanten. Een losse krul of slag is voor jou bijzonder geschikt en bovendien ook erg trendy. Ook een halflange haarsnit met laagjes doet het bijzonder goed bij een lang of smal gezicht.

Schuine pony

Een korte pony die je opzij stylet, geeft je haar extra beweging en verbergt voorhoofdrimpels. Zo’n pony is een aanrader voor elke vrouw van welke leeftijd dan ook!

Veelzijdig. Haarstyling ideeën voor halflange kapsels

Halflang haar kun je bijeenbinden in een korte, lage paardenstaart volgens de allernieuwste kapseltrends voor winter 2021 2022. Je kunt zo’n coupeje ook losjes opsteken. En voor een extra feestelijk touch kun je er een diadeem of speldjes met fonkelende steentjes of pareltjes in dragen.

