Eén van de stoerste en wildste kapsels voor 2022 is de wolf cut. Je kunt deze haarsnit zelf in vijf minuten thuis knippen (ja, je leest het goed). Als je durft tenminste.

De wolf cut is viraal op TikTok en je kunt dit kapsel zelf knippen. Photo courtesy of Alberta Ferretti SS 2022

De wolf cut is de nieuwste haarobsessie van de TikTokkers. Voor wie het nog niet weet: de wolf cut is een kapsel dat het midden houdt tussen een jaren ’70 shag kapsel en een jaren ’80 mullet (kapsel met matje). Je voelt ‘m al aankomen. Het is (inderdaad) een ultragelaagde haarsnit met veel lengteverschillen en beweging, een uitvergroting van de jaren ’70 kapsels zoals we die bijvoorbeeld van de Charlie’s Angels kennen.

De wolf cut is viraal op TikTok en je kunt dit kapsel zelf knippen. Photo courtesy of Blumarine SS 2022

Het is niet verwonderlijk dat juist dit kapsel onder de jongeren van nu zo in trek is want de wolf cut heeft een ultramoderne uitstraling en beantwoordt aan de kapseltrends die we al sinds een paar seizoenen in de tijdschriften en op de internationale catwalks de kop zien opsteken. Naar verwachting wordt het een top haartrend voor 2022.

De wolf cut is viraal op TikTok en je kunt dit kapsel zelf knippen. Photo courtesy of N21

Maar terug naar de rage die dit kapsel op TikTok ontketent. Zoals zoveel dingen neemt Gen Z ook op dit gebied het heft – of beter: de schaar – in eigen handen. Het wemelt er van de video’s waarin enthousiastelingen uitleggen hoe je je haardos zelf zo’n moderne snit kunt meegeven. Die zou je kunnen knippen door op een bepaalde manier een paardenstaart te maken en die vervolgens in te knippen.

Nog beter legt de Britse hair stylist Paul Watts op Youtube het uit (typ ‘How to cut a wolf cut in 5 minutes‘ in en je zult zijn video vinden). Watts werkt niet één maar twee paardenstaarten waardoor je DIY-kniptechniek een nog geraffineerder resultaat oplevert. We vatten zijn methode voor je samen. Eerlijk gezegd, kregen zelfs wij zin om naar de schaar te grijpen en onszelf zo’n supercoole haarcoupe aan te meten.

Haartrends 2021. Wordt de (überlelijke) Wolf Cut het top kapsel van het nieuwe seizoen? Foto: Charlotte Mesman

1. Verdeel je haar in twee zones: voor en achter. Dat doe je door met een kam een lijn te trekken van het hoogste punt van je ene oor over het hoogste punt van je kruin naar het hoogste punt van je andere oor. Je hebt nu een haarzone voor en een haarzone achter.

2. Bind het haar aan de voorkant nu een paar centimeters van je haarlijn midden boven je voorhoofd in een paardenstaart samen (dit wordt je pony).

Deze kapseltrends voor winter 2021 zijn zò fout (lees: cool). Wolf cuts en mullets. Foto: Charlotte Mesman

3. Bind vervolgens het haar achter op je hoofd samen in een paardenstaart direct langs de haarscheiding, wederom in het midden.



4. Bind de paardenstaarten met een elastiekje (of tape, zoals Paul Watts dat doet) goed samen.

5. Knip de paardenstaart aan de voorkant nu een paar centimeter onder je wenkbrauwen af (gebruik je geen tape zoals Paul Watts maar een elastiekje ga dan voor een iets langere haarlengte, een paar centimeters meer).

Let op: knip de paardenstaart niet horizontaal af maar verticaal door het haar in te knippen (deze techniek heet ‘point cutting‘). Heb je eenmaal een lengte van ongeveer een paar centimeter onder je wenkbrauwen bereikt, knip de staart dan verder goed in tot een lengte die je wenkbrauwen net bedekt. Je staart moet er ongeveer uitzien als een scheerkwast (varkensstaartje).

6. Knip nu de paardenstaart achter op je hoofd door de staart naar het plafond op te tillen en deze wederom diep in te knippen (dus verticaal) op ongeveer dezelfde lengte als het staartje aan de voorkant.

7. Maak nu de paardenstaarten los en schud je haar los. Het zal in prachtige lagen om je hoofd vallen.

Dit kapsel is supercool en helemaal in lijn met de haartrends voor 2022. We zijn benieuwd of jij het aandurft. Wel even de Youtube video checken voor een goed begrip.

