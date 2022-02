Van wolf cut naar octopus cut. Kun jij de kapseltrends bijhouden? Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor 2022 lijken een beetje op hol geslagen, iets wat overigens niemand zal verbazen na de gedwongen kapperssluitingen van het afgelopen jaar. De meest bizarre haartrends steken de kop op. Niet altijd even mooi maar wel interessant.

Aan de ene kant zien we de klassieke kapsels: beeldige boblijntjes, liquid hair (supersteil haar), mooi geföhnde kappershoofden. Aan de andere kant zien we een stroming van out of the box kapsels, provocerend, vernieuwend: mullet kapsels, maar ook double cuts, wolf cuts en octopus cuts.

Mullets

Met de mullet (het haarmatje) zijn we inmiddels allemaal vertrouwd. Deze hair cut ontwikkelt zich steeds verder. Een voorbeeld daarvan is de mixie: pixie cut met mullet.

Wolf cuts

De wolf cut ligt in het verlengde van de mullet, maar is zo mogelijk nog ruiger. Dit kapsel wordt wel het wilde zusje van de shag genoemd. Het is één en al jaren ’70 laagjes met een mullet en pony. Wie durft?

Double cuts

Een andere nieuwigheid is de double cut. Eigenlijk is ook dit kapsel niet nieuw. In de jaren ’70 legde de wereldberoemde hair stylist Vidal Sassoon met zijn opzienbarende grafische kapsels al de basis voor deze haarsnit.

Hoe ziet de double cut eruit? Kort gezegd bestaat dit kapsel uit twee haarlengtes: een lange achterkant en een kortere voorkant. Zie het als lang haar van achteren en een korte bob van voren. Je kunt voor een sterk contrasterend lengteverschil gaan (trapsgewijs) zodat je een soort geometrische, Japans ogende coupe krijgt (vooral geschikt voor steil haar), maar je kunt het lengteverschil ook een beetje afzwakken.

Grappig om te weten: begin jaren ’00 vergezelde een vriendin uit Nederland mij tijdens de modeweken in Milaan, waar ze haar lange, steile haar door een trendy kapper in een double cut liet knippen. Nederland was daar blijkbaar nog niet klaar voor want ze kreeg voortdurend te horen ‘dat er stukken uit haar haar misten’. Wie weet of er nu wel voor openstaan?

Octopus cut

De laatste nieuwigheid in kappersland is de octopus cut. Deze trend komt uit Japan en Zuid-Korea en vindt vooral op TikTok veel aftrek. Het is een sterk gelaagde haarsnit met veel volume bovenop het hoofd maar met ‘lege’ haarpunten waardoor je een topzwaar kapsel met slierterige haarpunten – tentakels – krijgt. Dit kapsel wordt gecombineerd met een gordijntjespony en is geschikt voor steil haar en haar met slag. Het kapsel is misschien minder spectaculair dan de wolf cut maar wel interessant.

Van wolf cut naar octopus cut. Kun jij de kapseltrends bijhouden? Model bij Marco Rambaldi, Foto: Charlotte Mesman

Een sortiment van octopus hair style zagen we ook op de catwalk van de Italiaanse ontwerper Marco Rambaldi. Hier was het effect verkregen met behulp van gel.

Grappig om te weten: jaren geleden al verklaarde de Franse influencer Caroline de Maigret tijdens de fashion week dat haar ongekamde Parisienne haar ‘soms aanvoelt als een octopus op haar hoofd‘.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en haal er die details uit die voor jou kunnen werken.

