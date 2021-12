Op deze manier heb je in een paar minuten tijd een nieuw hair look. Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor 2022 mogen dan van alles dicteren, er zijn ook heel eenvoudige manieren om je hair look te updaten. Want hoe leuk al die gelaagde kapsels en volumineuze bobjes ook zijn, je moet er wel weer even voor naar de kapper. In deze drukke tijden komt het er daar vaak niet van. Dus moet je het van je haarstyling hebben.

Een ontzettend eenvoudig trucje om je haar een instant update mee te geven, is: je scheiding omgooien. Het klinkt banaal maar het is wél zo.

Haarstyling tip 1. Ga voor een middenscheiding. De middenscheiding is hot & happening.

De meesten van ons dragen een zijscheiding. Dat komt misschien omdat zo’n scheiding zich het gemakkelijkst laat dragen. Maar waarom zou je niet eens experimenteren met een strakke, supersymmetrische middenscheiding? Het is de meest geliefde scheiding van de influencers en VIPS. Tegelijkertijd is deze haardracht binnen ieders handbereik. Trek ‘m scherp en pal in het midden. Mocht je al een middenscheiding hebben, dan kan het juist leuk zijn om die eens naar opzij te verzetten.

Het kan zijn dat je haar aan je nieuwe scheiding moet wennen. Geen paniek want er is altijd nog zoiets als gel of mud.

Haarstyling tip 2. Style je haar plat langs je hoofd met gel of mud.

Supergladde kapseltjes zijn weer terug in de mode en ze zijn enorm stylish. Juist omdat ze zo geordend zijn, hebben ze een chique uitstraling. Combineer maar eens een middenscheiding met steil haar dat plat om je hoofd ligt. Je kunt deze hair look verder opleuken met sierspeldjes of doodgewone schuifspeldjes. Ook die hebben hun charme.

Haarstyling tip 3. Ga voor een lage paardenstaart.

Wil je nog een stap verder gaan, bind je haar (als het halflang of lang is) dan in een paardenstaart laag in je nek. Dit is op dit moment de favoriet van de streetstylers bij de modeweken.

Drie kleine veranderingen met een grote impact voor een superstylish hoofd. Proberen! Deze hairstyling tips zijn goed voor overdag maar zijn ook perfect voor speciale gelegenheden.

