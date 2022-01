Het is bijna niet meer bij te houden. In 2022 zien zoveel nieuwe kapsels het licht. Een ervan is de mixie cut.

Kapseltrends 2022. En dan is daar de mixie cut! Photo courtesy of N21

Anders dan je misschien zou denken zijn de mode- en kapseltrends de afgelopen lockdown-jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Ondanks dat de kapsalons voor meerdere periodes de deuren moesten sluiten, is het aantal nieuwe kapseltrends dat het licht zag enorm. Deze trend zet in 2022 door. We worden overspoeld door nieuwe haartrends.

Kapseltrends 2022. En dan is daar de mixie cut! Photo courtesy of N21

Een populaire trend die in opkomst is, is de mixie. Mixie is een samentrekking van mullet (haarmatje) en pixie. Het gaat hier om een pixie met een mullet, maar die laatste is wel korter dan gewoonlijk zodat het ordinaire er een beetje af is. Een ander kenmerk van de mixie is de haarpunten langer zijn, ook aan de zijkanten, waardoor dit korte kapsel een zachte uitstraling krijgt.

Je zou ook kunnen zeggen dat de mixie – om het nog ingewikkelder te maken – een soort bixie met korte mullet is. Pardon, wat een bixie dan wel moge zijn? Bixie staat voor bob pixie ofwel een pixie kapsel dat net even wat langer is dan de klassieke pixie cut. Topmodel Cara Taylor bijvoorbeeld heeft een bixie.

Nieuw kort kapsel voor topmodel Cara Taylor. Bij Philosophy. Foto Charlotte Mesman

Mixies en bixies zijn zowel geschikt voor krullend en steil haar. Hiermee stuiten we op een andere belangrijke haartrend: respecteer je haartextuur. Heb je krullen, vecht er dan niet tegen zoals we dat vroeger wel deden, maar accentueer de natuurlijke bewegingen in je haar. In dat geval ga je dus voor pixie curls :-)

Kun je het nog volgen?

TRENDYSTYLE