Ga jij dit seizoen shinen in retro kapseltjes met chique waves?

Kapseltrends lente zomer 2022. Retro kapsels

Na al die beach waves van de afgelopen jaren is het leuk om weer eens echte kappershoofden voorbij te zien komen. Van die hair looks met een ladylike uitstraling – handtasje aan de voorarm, keurig handschoentje, je kent het wel – waarin ook nog eens elk haartje op z’n plaats ligt. Want ja, het mag er weer dik bovenop liggen dat je je haar in de krulspelden hebt gezet.

De mode en beauty trends voor 2022 zijn doordrenkt van de retro invloeden. De jaren ’60, ’70, ’80, ’90 en 2000 maar ook de jaren ’20 van de vorig eeuw drukken hun stempel op de actuele modes, kapsels incluis. Op het gebied van de haarstyling is dan ook van alles gaande: van finger waves tot grungy messy hoofden tot wet looks. Vandaag hebben we een paar retro kapseltjes voor je.

Tijdens de afgelopen modeweken spotten we bij de modeshows al influencers met kapsels waar je spontaan hair envy van zou krijgen. Want wie wil er nu niet zo’n schattig supervrouwelijk kapseltje? Maar iedereen voelt wel op z’n klompen aan dat dààr veel werk en ook de nodige handigheid in gaat zitten.

Al hoewel, zo moeilijk is het misschien nog niet. Vooral als je halflang haar hebt, moet het gaan lukken. Want het concept is vrij gemakkelijk. Prep je haar zodat het zich goed laat stylen. Föhn het mooi glad, maak een zijscheiding (yep, eindelijk weer eens een zijscheiding!) en krul de haarpunten met een dikke, ronde borstel en de föhn, of met een dikke krultang naar buiten. Goed fixeren met haarlak. Voilà.

Je kunt ook je haar over de hele haarlengte krullen. Hiervoor kun je ook krulspelden gebruiken. Waarom het om gaat, is dat de krullen mooi, glad en verzorgd zijn. Ze moeten ietwat stijfjes om je hoofd hangen, iets wat we in geen jaren hebben gedaan.

Aan de voorkant, net naast je haarscheiding aan de volle kant van je haar, kun je dan nog een klein golfbeweginkje in je haar maken dat iets wegheeft van een finger wave. Hiermee versterk je dat vintage gevoel. Oh, en vergeet die oorbellen met pareltjes niet!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en experimenteer dan met deze looks.

