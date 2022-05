Deze kapsels zijn perfect voor niet meer piepjonge meisjes

Eén van de grootste haarzonden? Koste wat het kost vasthouden aan het kapsel dat je vroeger had. Deze kapsels moderniseren je look en werken verjongend, ook als je niet piepjong meer bent.

Kapseltrends voor 2022 met anti-aging effect. Foto Charlotte Mesman

Misschien ben je niet meer piepjong, maar je bent vast modern en sterk, en hebt in de loop der jaren je eigen stijl ontwikkeld. Je weet wat je wilt, je kent je sterke en zwakke punten, en staat zelfverzekerd in het leven. Ook je kapsel straalt dit uit.

Dat de kapseltrends voor lente zomer 2022 in het teken van de eigen persoonlijkheid staan, is voor jou niets nieuws. Jij bent daar zelf in al je levenservaring al achter gekomen.

Je interpreteert de allernieuwste kapseltrends en past ze aan aan jouw levensstijl, persoonlijkheid en jouw haarstructuur die onvermijdelijk – niemand ontkomt aan het biologische verouderingsproces – met de tijd is veranderd.

Je laat je niet in een hokje zetten en staat open voor alle mogelijke haarsnitten en haarlengtes. Enige voorwaarde: dat ze jou het beste tot je recht doen komen.

Een natuurlijke haarsnit die je eigen haartextuur ten volle respecteert, is nog altijd de allerbeste anti-aging formule. We hebben een paar haarideeën voor je.

Korte anti-aging kapsels

Is je haar dun(ner) geworden, dan is de meest voor de hand liggende anti-oplossing: een kort kapsel. Een boyish snit kan een vlot en pittig resultaat opleveren. Houd je meer van een ultravrouwelijke look, ga dan voor een wat langere voorkant die je op verschillende manieren kunt stylen en die je gelaatstrekken verzacht. Vraag je kapper om een haarsnit met zachte, ronde vormen.

Een recht bobkapsel met zijscheiding

Kapseltrends voor 2022 met anti-aging effect. Foto Charlotte Mesman

Halflange kapsels zijn ideaal voor elke leeftijd. Haarvriendelijk, vlot maar vrouwelijk en anti-aging. Ze doen het goed bij elke haartextuur, of je nu krullen of steil haar hebt. Ga bij voorkeur voor een zijscheiding. Op die manier creëer je het meeste volume. Bovendien camoufleert een zijscheiding eventuele onregelmatigheden in je gezicht en verdoezelt je lok eventuele rimpels op een speelse manier.

Ga voor een natuurlijke haarstyling. Geef krullen de ruimte en style je haar op een natuurlijke manier die ook ietwat piekerig mag zijn. Juist die fladderende lokken maken jong!

Een gelaagd lang kapsel

Met de jaren ’90 zijn ook laagjes weer terug in de mode, en die zijn natuurlijk perfect om je haar volume te geven. Tegenwoordig bestaan er ook ‘ghost layers’, gelaagde structuren in de onderste lagen van je haar die je haar een voller aanzien kunnen geven. Super voor alle dames die geen afscheid van hun lange lokken willen nemen.

Kapseltrends voor 2022 met anti-aging effect. Foto Charlotte Mesman

Een andere manier om je lange haar meer volume mee te geven, is: het natuurlijk stylen en het samenbinden in een losse staart met dansende lokken rond je gezicht.

De pony

Kapseltrends voor 2022 met anti-aging effect. Foto Charlotte Mesman

De pony is natuurlijk het haardetail bij uitstek om voorhoofdrimpels te verbergen. Overigens hoeft die pony die vol en breed te zijn. Een paar plukjes kunnen al het verschil maken en een verjongende touch aan je uiterlijk toevoegen.



