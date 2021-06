Er zijn van die korte kapseltjes waar je op slag verliefd op wordt. Neem nu dit korte kapsel dat we tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan spotten. Dit moet je zien!

Kapseltrends 2021. Dit is het hotste korte kapsel van de Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

Korte kapsels zijn een huge kapseltrend voor 2021. Maar daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd. Anders dan bij halflang en lang haar bevat de categorie korte kapsels een enorme hoeveelheid verschillende haarsnitten. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld was de buzz cut (het rattenkopje) helemaal cool, maar voor zomer 2021 staat de pixie cut in de schijnwerpers.

De pixie cut is vernoemd Pixie, een elfachtig creatuurtje uit de Britse folklore. Het is een kapsel met korte zijkanten en achterkant, een (als je wilt) ietwat langere bovenkant en met een heel korte pony. Het kapseltje kan steil zijn (think Audrey Hepburn). Bekende pixie cuts zijn die van Mia Farrow in Rosemary’s Baby en natuurlijk die van Audrey Hepburn en (later in de tijd) Twiggy.

Pixie cuts worden gewoonlijk vrij steil gedragen maar het kan ook anders. Bekijk de kapselfoto’s van dit beeldige korte kapseltje dat we tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan spotten maar eens. Het kapseltje is één en al beweging en supercool gestyled met een lightweight wet gel. Let ook even op de details: het puntje in de nek en de speelse plukjes bij de oren.

De kapseltrends voor zomer 2021 staan in het teken van krullen en beweglijke texturen en dit kapseltje past perfect in het plaatje.

Heb jij van jezelf slag of krul in je haar dan is dit – als je voor een kort kapsel wilt gaan – the way to go. Show de kapper deze kapselfoto’s en ga de zomer met zo’n trendy fris koppie tegemoet.

