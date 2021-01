Kapseltrends 2021. De shag is hét kapsel van 2021!

De shag is terug! Dit kapsel uit de jaren ’70 en ’80 is volgens de allernieuwste haartrends voor 2021 weer waanzinnig populair. Deze berichten krijgen we door uit Londen. Volgens hair stylist Sam Ashcroft, creatief team lid van Brooks & Brooks, bekende, Britse kapsalon, is dit kapsel ‘rock ’n roll’ ten voeten uit. Casual, sexy en moeiteloos.

‘Kenmerkend voor de shag hairstyle zijn choppy en ongelijke haarpunten, laagjes bovenop en verder een heleboel textuur. Kortom, de moderne shag is superchoppy en volumineus, maar tegelijkertijd zie je er niet mee uit als iemand uit een jaren ’80 heavy metal band,’ aldus Sam Ashcroft.

‘Dit kapsel is geschikt voor elke haartextuur en haarlengte. Maar let op, teveel laagjes en de stijl ziet er een beetje te choppy en gedateerd uit. De sleutel voor een succesvolle shag is de pony. Als die goed is, valt je hele kapsel op z’n plek.’

Ook qua haarkleur kun je je op de shag uitleven. Er zijn zoveel verschillende haarkleuropties voor een shag kapsel. Deze haartrend voor 2021 is ongelooflijk veelzijdig.

‘De shag haircut van 2021 heeft een ietwat doorleefde en casual look en dat kun je ook in je haarkleur naar voren laten komen. Omdat er zoveel beweging en textuur in dit kapsel zit, laat deze haarstijl zich heel goed combineren met een spannende haarkleur. Kleur-op-kleur accenten die de laagjes accentueren brengen dit kapsel pas echt tot leven.’

‘Koper en roodachtige haarkleuren laten zich ook fantastisch combineren met een shag kapsel. Het zijn kleuren die niet opgemerkt blijven. Ze maken je shag kapsel echt bijzonder. Houd je van een grunge look, ga dan voor een roze haarkleur. Een roze shag is zò mooi. Pastels en shags versterken elkaar. Pastelroze, felroze. Kies de haarkleur die bij je huidskleur past.’

P.S. En dan nu maar hopen dat de kapsalons hun deuren snel weer mogen openen. In elk geval hebben we genoeg tijd om nieuwe kapsel ideeën voor 2021 op te doen.

