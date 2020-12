Kapseltrends 2021. DIY bangs. Met deze pony’s ga je op safe!

Pony’s zijn dé haartrend voor 2021. En als er iets is dat je zelf thuis aan je eigen haar kunt knippen, dan is het een pony. Ga voor DIY bangs. Met deze pony’s ga je op safe.

Zin in een instant nieuwe hair look? Ga voor een pony volgens de allernieuwste haartrends voor 2021. Lange pony’s zijn terug in de mode. En dat is fijn, want met lange bangs kan er niet zo heel veel mis gaan. Ten eerste omdat je ze gemakkelijk kunt wegföhnen of met speldjes vastzetten als je niet blij bent met je nieuwe hair look. Ten tweede omdat zo’n lange pony snel uitgroeit.

Regel 1 is dus: wil je op safe gaan, ga dan voor een lange pony.

Ben je blij met je nieuwe ponykapsel, dan kun je altijd nog korter gaan!

Verder geldt: hoe smaller je pony, hoe minder ingrijpend de verandering in je kapsel. Je zou dus kunnen beginnen met een paar voorzichtige, kortere plukjes in het midden van je gezicht zodat je de zogenaamde ‘gordijntjespony’ krijgt. Langzaam maar zeker kun je dan voor een steeds bredere pony gaan.

Regel 2: niet zeker van jezelf? Begin met een smalle pony.

Een rechte pony is het gemakkelijkst om te knippen. In de loop der tijd kun je je kniptechniek perfectioneren. Begin daarom met een rechte pony (tenzij je voor slechts een paar kortere lokjes gaat, dan mogen die wel verschillende van lengte zijn). Ook als je van jezelf krullend haar hebt, kun je voor een rechte pony kiezen (laat je haar natuurlijk opdrogen en kan de pony droog).

Regel 3: een rechte pony is het gemakkelijkst om te knippen.

Een trucje om zelf gemakkelijk een rechte pony te knippen? Bepaal hoe breed en hoe ver naar achteren je je pony wilt laten beginnen. Isoleer dan met de punt van een kam de voorste haarlokken. Doe dat op een symmetrische manier, zowel links als rechts als parallel aan je voorhoofd. Draai de geïsoleerde lokken strak rond en bepaal de lengte. Houd de rond gedraaide lok daartoe langs je neus naar beneden. Haal dan diep adem (hahaha!) en knip de lok op de gewenste lengte met ferme hand af. Op internet vind je tal van tutorials die het je allemaal uitgebreid uitleggen.

Al met al kunnen we alleen maar dit zeggen: lang leve de pony! Je kunt er zelf bij, hebt er niet eens een huisgenoot voor nodig (met andere woorden: als je niet blij bent met het resultaat, kun je alleen maar boos zijn op jezelf!). Het enige wat je wél moet hebben, is een beetje lef én een scherpe schaar. En dan geldt: the sky is the limit! Laat je creativiteit gaan. Het leven is te mooi om er niet van te genieten!

