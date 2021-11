Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. 12x Tips

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Foto: Fendi. Ph. Mauro Pilotto

Rond gezicht? Wees er maar blij mee. Tegen de tijd dat jij de vijftig passeert, zul je je gelukkig prijzen want jouw gelaatstrekken zullen dankzij de zachte rondingen altijd een jonge uitstraling behouden. Maar voordat het zover is, droom je misschien van een slanker gezicht. De kapseltrends voor herfst winter 2021 2022 bieden legio mogelijkheden die ronde gezichtsvormen flatteren. Bekijk de kapselfoto’s en lees onze tips & tricks om de juiste kapsels voor 2021 die jouw gezicht slanker doen lijken.

12 Tips & tricks om je gezicht slanker te doen lijken

1. Hoofdregel: werk in de lengte en niet in de breedte.

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Foto: Fendi. Ph. Mauro Pilotto

2. Creëer volume bovenop je hoofd. Voorbeelden: een topzware pixie cut, een volumineuze topknot of twee warrige knotjes (zie de kapselfoto’s).

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Ph. Charlotte Mesman

Tip: heb je krullen dan is het gemakkelijk om volume bovenop je hoofd te creëren. Heb je sluik of dun haar dan kun je een kort kapsel een ondeugend opwippend kruintje meegeven door het haar bovenop je hoofd wat korter te (laten) knippen.

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Ph. Charlotte Mesman

3. Ga voor lang haar met waves in de haarpunten. Hierdoor creëer volume onder je kaaklijn en verleg je het accent naar beneden.

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Ph. Mauro Pilotto

4. Speel met volume en beweging om de aandacht van je ronde kaaklijn af te leiden. Een shag kapsel bijvoorbeeld is perfect voor wat rondere gezichten. Met andere woorden: laagjes zijn jouw ding (en laten die nu eens een super kapseltrend voor herfst winter 2021 2022 zijn!)

5. Heb je een rond gezicht, vermijd dan echter haarlengtes of volume op of rond de kaaklijn (zie 4).

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Ph. Charlotte Mesman

6. Een zijscheiding is jouw ding. Laat de volle kant deels over je gezicht lopen.

Je kunt ook een gelaagde zijlok laten knippen. Klik hier om meer over kapsels met zijlok te lezen.

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Ph. Charlotte Mesman

7. Combineer een middenscheiding met een volumineuze hairstyling (een wavy lob kapsel bijvoorbeeld) waarbij je het haar aan weerszijden over je gezicht laat vallen.

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Ph. Charlotte Mesman

8. Wil je een pony, ga dan voor curtain bangs. Deze gordijntjespony maakt een breed voorhoofd (karakteristiek voor een vol gezicht) smaller.

9. Vermijd steile, rechte pony’s want die werken in de breedte terwijl een ronde gezichtsvorm juist om kapsels in de lengte/hoogte vraagt.

10. Houd je pony wat langer (werk in de lengte). Vermijd baby bangs.

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Ph. Charlotte Mesman

11. Ga voor strategisch geplaatste highlights die de aandacht van je kaaklijn afleiden maar bijvoorbeeld naar je ogen verleggen.



12. Verleg de aandacht naar je haar met opvallende haarkleuren: platinablond, pastels.

