Bob of lob kapsel, shag of steil? Welke haarcoupe volgens de allernieuwste haartrends past het beste bij jouw gezicht? Check het.

De haartrends voor lente zomer 2021 zijn verrassend. Er valt dit jaar qua haarmode zoveel te beleven. Statement pony’s zijn hot, alle haarlengtes mogen en de coupes zijn veelzijdiger dan ooit. Deze overvloed aan kapseltrends maakt het er ons niet gemakkelijker op. Maar er is wel een manier om je keuze te vereenvoudigen. Check welke haarcoupe/haartrend voor 2021 het beste bij jouw gezichtsvorm past.

Er zijn ruwweg drie categorieën:

lange gezichten die je een voller aanzien wil geven;

die je een voller aanzien wil geven; ronde en hoekige gezichten die je slanker wilt zien;

die je slanker wilt zien; spichtige gezichten of gezichten met vrij harde gelaatstrekken die je wilt verzachten.

Bedenk in welke categorie je valt en check de kapsels hieronder.

Lang gezicht

Een lang gezicht heeft baat bij een ‘push up’ kapsel dat in de breedte werkt. Een volumineus bob kapsel volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2021 maakt je gezicht voller.

Rond of hoekig gezicht

Als je gezicht rond of hoekig is, kun je het beste in de lengte werken. Kies voor een ‘slank’ (lees: sluik) kapsel dat je gezicht optisch langer doet lijken. Een halflang kapsel met lokken die speels langs je gezicht vallen, is een perfecte keuze.

Spichtige of harde gelaatstrekken

Wil je je gezicht verzachten, ga dan (hoera!) voor laagjes. Ze zijn weer terug in de mode. Shag kapsels en gelaagde kapsels volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 zijn jouw ding.

Je haarsnit, de coupe, is het allerbelangrijkste (afgezien van je haarconditie die natuurlijk voorop staat). Kleur en styling komen daarna. Niet alleen is je gezichtsvorm van belang, maar ook de lengte van je hals en zelfs je romp. Superlang haar op een korte romp werkt bijvoorbeeld averechts, en vice versa.

Laat je gedachten er maar eens over gaan en update je kapsel volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2021.

