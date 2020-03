Marriët Gakes praatte ons al bij over de allernieuwste haarkleur trends voor lente zomer 2020. In deze nieuwe serie interviews update ze ons over de ‘most wanted hair cuts’ voor het komende seizoen. De kapseltrends voor lente zomer 2020 dus.

‘Eén van de hipste kapsels is ongetwijfeld de ‘boyish bob cut‘, vertelt Marriët. ‘Deze trend hebben we al een poosje gezien maar is zeker nog niet op z’n einde. Het is een trend die een beetje tomboy-achtig, een beetje androgyn is. Het zijn supercoole kapsels en ze staan heel mooi op die beeldige hoofdjes van de modellen,’ vindt Marriët Gakes. ‘Maar‘, voegt ze er lachend en met gevoel voor eigenhumor aan toe: ‘ik zou het niet op mijn hoofd moeten hebben!‘

Overigens zijn dit soort boyish bob cuts gemakkelijker in het dragen dan het misschien lijkt, want de kapseltjes mogen dan heel ‘boyish’ ogen, we hebben het altijd nog over een BOB lengte, en dus niet over superkorte hair cuts. Je kunt zo’n bob kapseltje heel androgyn stylen, zoals dat de trend voor lente zomer 2020 is, maar je kunt het ook wat vrouwelijker dragen.

Bob kapsels met een boyish uitstraling kwamen met name op de catwalk van het Italiaanse merk N21 tegen. Backstage bij deze show spotten we Nederlands model Ilja Vermeulen met zo’n jongensachtige hair cut. Ilja’s haar is halflang – tot ongeveer oorlengte – maar het is vooral de styling die heel boyish is. Het haar is achterovergeföhnd, aan de zijkanten vrij plat rond het hoofd gestyled met bovenop wat meer volume.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en zet de schaar in je haar :-) Vind je dat een beetje ‘too much’, ga dan eens voor een boyish hair styling.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).