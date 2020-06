Kapseltrends 2020. Halflange kapseltjes (met uitgroei!) zijn hip

Uitgroei is ‘not done’… tenzij je haarcut up-to-date is en je volgens de allernieuwste trends voor 2020 gekleed gaat. Dan kan uitgroei juist héél cool (lees: nonchalant en gewild imperfect) zijn. Bekijk de kapselfoto’s.

Hoera! We hoeven niet perfect meer te zijn. Lange zwoele haren hoeven niet meer per se, en uitgroei is geoorloofd. Het contrast tussen je haarverfje en je natuurlijke haarkleur mag zelfs heel groot zijn. En ook een ‘eentonig’ haarkleurtje zonder natuurlijke kleurnuances is tegenwoordig algemeen geaccepteerd. Dat bewijzen deze streetstyle foto’s uit het pre-corona tijdperk. Deze dames wisten maanden van tevoren dat naar de Fashion Weeks zouden gaan. En toch hadden ze uitgroei. Dat kan geen toeval zijn…

Het lijkt wel alsof ze zoiets willen zeggen als: ‘Het kan me niets schelen! Ik weet het maar hier kom ik op dit moment gewoon niet aan toe!’ Of: ‘Ik heb momenteel belangrijkere dingen aan mijn hoofd!’ In zekere zin getuigt het van zelfverzekerdheid. Aan de andere kant moet je wel op andere vlakken alle zeilen bijzetten, wil je er goed mee wegkomen.

Zo moet er een trendy model in je haar zitten. Dat is tegenwoordig niet zo moeilijk want een halflang kapsel – kaaklengte! – dat op één lengte is geknipt is cool. De fashionista’s dragen het met een middenscheiding. Je kunt het los dragen of in een piepklein staartje in je nek vastbinden. Met een mooi slagje erin ben je natuurlijk helemaal op en top trendy.

En verder moet je kleding onberispelijk en helemaal up-to-date zijn (lees: volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020, of in ieder geval getuigen van een zekere stijl). Want daarmee compenseer je die uitgroei en dat (ogenschijnlijk) simpele kapseltje. Over alles is nagedacht. Reken maar!

