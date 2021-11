Knotten, paardenstaarten, vlechten, wet looks. De beste streetstyle kapsels voor 2022. Foto: Charlotte Mesman

Knotten, paardenstaarten, vlechten of een goed gekozen haaraccessoire. De kapseltrends voor winter 2021 2022 zijn eenvoudig maar daarom niet minder mooi. We deden een greep uit de vele streetstyle kapsels die wij tijdens de modeweken voor zomer 2022 spotten.

Het gros van het modepubliek draagt het haar los. Haarsnitten (lees: het model dat in je haar is geknipt) is dit seizoen belangrijker dan de haarstyling. Maar natuurlijk zagen we ook goed doordachte kapseltjes voorbijkomen die een echte look creëren.

Knotten, paardenstaarten, vlechten, wet looks. De beste streetstyle kapsels voor 2022. Influencer Caro Daur. Foto: Charlotte Mesman

Heel geliefd onder de influencers is de korte paardenstaart die halfhoog wordt gedragen. Chic en moeiteloos. Voor een extra twist kun je de staart vlechten.

Knotten, paardenstaarten, vlechten, wet looks. De beste streetstyle kapsels voor 2022. Voetbalvrouw Melissa Satta. Foto: Charlotte Mesman

Ietwat meer gekunsteld is de hoge paardenstaart waarbij het haar strak om het hoofd is weggetrokken. Deze paardenstaart is anti-aging want opwaartse lijnen maken jong. Bovendien heeft dit strak weggetrokken haar een liftend effect.

Foto: Charlotte Mesman

Heel populair zijn ook hoge knotten bovenop het hoofd. Het mag er eentje zijn maar ook twee aan weerszijden van je hoofd.

Foto: Charlotte Mesman

Met een wet look creëer je een instant glam look. Dit kapsel zagen we vooral ook op de catwalks voorbijkomen. Maak een scherpe zijscheiding en verdeel met een fijne kam een flinke hoeveelheid gel over je haar en je hebt een ultiem party kapsel.

Foto: Charlotte Mesman

Haaraccessoires zijn een eenvoudige maar effectieve manier om je look luister bij te zetten. Met een gewatteerde haarband ben je in een handomdraai klaar.

Besteed ook aandacht aan oorbellen. De influencers houden van klein maar véél. Meerdere oorbellen per oor (en oorschelp!), in goud en zilver, is dé trend voor 2022.

Bekijk de streetstyle foto’s en laat je inspireren voor jouw nieuwe haarlook.

