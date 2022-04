Ga voor anti-aging boost met een nieuw kapsel. Foto Charlotte Mesman

Sporten, crèmes, gezond eten. Het zijn allemaal anti-aging boosters maar wat echt wonderen (of bijna dan) voor je uiterlijk kan doen, is je kapsel. Met een nieuw, goed gekozen kapsel (als je haar maar goed zit, weet je het nog?) kun je er voor het oog jaren van je leeftijd afsnoepen. Je kunt er neerwaartse lijnen die je gezicht oud en moe maken mee camoufleren en dunnend haar een voller aanzien mee geven. We hebben 5x anti-aging tips voor je.

1. Weet wanneer het tijd is om te veranderen. Ga met de tijd en je leeftijd mee. Blijf niet hangen in een kapsel omdat je je haar nu eenmaal zo draagt. Durf te veranderen en haal het beste in je gezicht zoals dat nu is naar voren.

2. Kort haar is niet per definitie anti-aging. De schaar hoeft er niet per se rigoureus in. Een kort koppie mag dan jong en snel ogen, maar een halflang kapsel kan ook schitterend zijn. Zelfs lang haar kan heel mooi zijn, zeker nu we het niet meer per se hoeven kleuren omdat we onze grijze haren tegenwoordig liefdevol omarmen. Houd er wel rekening mee dat lang haar alles wat neergaand is (oogleden, lachrimpels), accentueert. Een kortere haarlengte daarentegen heeft een liftend effect. Voor welke haarlengte je kiest, zal ook afhangen van de textuur en de kwaliteit van je haar.

3. Laagjes maken deel uit van de haartrends voor 2022 en dat is fijn want ze kunnen je haar, zeker als het wat dunner is geworden, een enorme boost geven. Zo maakt een goedgekozen halflang kapsel met lagen waardoor je een mooi volume krijgt jong en jeugdig. Halflange kapsels zijn perfect om de illusie van dikker en voller haar te creëren.

4. Experimenteer met een pony. Pony’s kunnen waanzinnig anti-aging zijn. Een pony camoufleert voorhoofdsrimpels en verzacht je gelaatstrekken die in de loop der tijd harder en scherper kunnen worden. Pony’s die rond geknipt zijn, omlijsten als het ware je jukbeenderen waardoor je gezicht op een natuurlijke manier contouren en een ‘lifting’ effect hebben. Is een pony niet je ding, probeer dan een zijlok. De asymmetrie van zo’n lok camoufleert imperfecties. Trek de zijscheiding boven het hoogste punt van je wenkbrauw om je oogopslag maximaal te accentueren.

5. Houd je haarkleur levendig en ga voor glans. Net zo belangrijk als je haarsnit is je haarkleur. Verfraai je grijze haren met highlights en lowlights (deze techniek heet: grey blending) of met een zilvershampoo. Of ga voor een mooie, compacte haarkleur. Wat je ook doet, ga niet te donker want dat maakt hard (en oud).

