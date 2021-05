Kapsels 2021. Laagjes of niet? Maak je keuze!

Kapseltrends lente zomer 2021. Halflange kapsels met gelaagde punten. Foto: Charlotte Mesman

Laagjes, gelaagde kapsels. Ze zijn terug van weggeweest. Jarenlang dicteerden de haartrends ‘blunt cuts‘, kapsels op één (strakke) lijn. De haarmode voor 2021 brengt daar verandering in. We mogen ons weer wagen aan coupes met beweging. Supermooi, maar het maakt er niet gemakkelijker op. Een rechte coupe laat zich nu eenmaal veel gemakkelijker knippen en dragen. Dat zal ook de reden zijn waarom de gelaagde haartrend nog geen voet aan de grond heeft gekregen. Het grote publiek en ook veel influencers blijven vasthouden aan de ‘blunt cut’.

Halflange laagjeskapsels voor 2021

Kapseltrends lente zomer 2021. Halflange kapsels met gelaagde punten. Foto: Charlotte Mesman

De meest geliefde haarlengte, zowel voor laagjes als voor de ‘blunt cut’ (haar op één lengte), is halflang haar. Op de internationale catwalks voor lente zomer 2021 maar ook voor het komende winterseizoen zagen we al heel wat halflange laagjeskapsels voorbijkomen. Je hoeft hier echt niet per se te denken aan drastische lagen of heftige kapsels zoals we bij Saint Laurent zagen.

De kapsel trends voor lente zomer 2021? Maatwerk en couture haarsnitten. Photo: courtesy of Saint Laurent

Het gaat vooral om de punten en de lokken rond het gezicht. Die mogen wat korter zijn en er mag meer beweging in zitten als voorheen. Bekijk de kapselfoto’s maar eens.

Kapseltrends 2021. Trend alert: halflange kapsels met vintage twist. Model: Cléa Beuret bij Valentino. Ph. Adversus

Dit soort laagjes zijn geschikt voor elk haartype, juist omdat het vooral om de punten gaat. Heftige laagjeskapsels daarentegen zijn minder geschikt voor dun haar omdat het er nog dunner door wordt. Ook kunnen ze minder geschikt zijn voor krullend haar omdat je haar er lichter door kan worden en daardoor meer kan gaan opkrullen (iets wat overigens óók een haartrend voor 2021 is!). Maar met wat beweging in de haarpunten kan er niet veel fout gaan.

Haartrends 2021. Check dit halflange kapsel. Photo: courtesy of Etro

Kapseltrends lente zomer 2021. Een wat langer kapsel met gelaagde punten. Photo: courtesy of Etro

Halflange rechte kapsels voor 2021

Dat neemt niet weg dat ook de ‘blunt cuts‘ momenteel enorm populair zijn.

Leidraad voor je keuze: of je voor laagjes of niet gaat, is vooral een kwestie van smaak en stijl!

Ter vergelijking hieronder een aantal kapselfoto’s waarbij het haar recht (dus op één lengte) is afgeknipt. En dan is de keuze nu aan jou!

Haartrends 2021. Halflange kapsels. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends herfst winter 2020 2021. De mooiste halflange kapsels van de Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends. Halflang haar. Modeshow: Altuzarra. Foto: Mauro Pilotto

TRENDYSTYLE