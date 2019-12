Kapsel ideeën voor de Feesten 2019. Zoek je party kapsel uit!

De kapsels en hair styling op de catwalks voor winter 2019 2020 waren vrij natuurlijk. Er kwamen geen ingewikkelde toestanden of kunstige haardrachten aan te pas. Werd het haar los gedragen, dan zat er een natuurlijke slag in. Verder zagen we vlechten en opsteekkapseltjes, veelal met een wat lagere knot. Hier en daar werd met de textuur gespeeld waarbij het haar een wat lichte wet look kreeg.

We hebben een aantal kapsels voor je uitgezocht om je door te laten inspireren. Voor de Feestdagen 2019 2020 maar ook voor een doordeweekse dag, of voor een avondje stappen. Want dat is het leuke aan deze kapsels. Het zijn geen uitgesproken party kapsels maar gewoon mooie haardrachten waarmee je op elk moment en in elke gelegenheid goed wegkomt.

Zijscheiding

Een zijscheiding geeft je look altijd iets geraffineerds. Dat zal ook komen door de lange kant van het haar die over je gezicht ligt. Je kunt je zijscheiding zo laag maken als je wilt. Hoe lager, hoe moderner. Draag je altijd al een zijscheiding, probeer ‘m dan eens naar de andere kant van je hoofd te verleggen. Dat kan een verrassend resultaat opleveren.

Draag de rest van je haar in losse krul of slag.

Als klein detail kun je een schuifspeldje in de lange kant van je haar aanbrengen. Je ziet het: we houden het dit seizoen simpel.

Middenscheiding

Middenscheidingen zijn dit seizoen ontzettend populair. Ook de fashionista’s zweren er op dit moment bij. Draag je je haar tijdens de Feesten los met een middenscheiding, kies dan je haarproducten met zorg zodat je haar een mooie textuur met een beetje volume heeft. Probeer een volumizing mousse of een dry shampoo.

Vlechten

Vlechten zijn altijd feestelijk. We zochten het vlechtkapsel van Max Mara voor je uit. Het haar is van achteren ingevlochten. De vlecht loopt door tot het alleruiterste haarpuntje. Let ook op de wet look textuur. Het haar wordt in een zijscheiding gedragen en is aan de voorkant wat ophoog gekamd zoals we dat in de jaren ’80 wel zagen.

Haarbanden en spelden

Qua haaraccessoires gaan we dit seizoen vooral dikke haarbanden en grote spelden zien. De haarbanden zijn opgevuld en van fluweel. Voor de Feesten zijn haarbanden met pareltjes een absolute hit. Hetzelfde geldt voor de haarspelden. Die zijn dit seizoen vaak met pareltjes versierd. Een andere trend is tortoise (schildpadmotief).

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE