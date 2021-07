Kan jij goed chilllen? De kunst van het luieren. 6 Tips

6 Chill tips voor de zomer

De vakantie waar veel mensen zich op dit moment op verheugen, waar ze reikhalzend naar uitkijken en van dromen, is wellicht de enige vakantie in het hele jaar. Dat betekent dat de vakantie koste wat het kost een absoluut succes moet worden.

Helaas is het een vast gegeven dat we altijd te weinig vakantie hebben, dat de vakantie altijd te kort duurt en dat deze vaak niet beantwoordt aan onze (hoge) verwachtingen.

De beste vakanties zijn die vakanties waarin je uitrust, waarin je lichaam en geest tot rust komen, waarin je afstand kunt nemen van je werk, van je studie, waarin je je conditie weer helemaal terugvindt, klaar om je weer met frisse moed in de strijd van het dagelijkse leven te gooien.

Om het maximale uit je vakantie te halen, welke bestemming je ook gekozen hebt, is het belangrijk om je goed op de vakantie voor te bereiden. Om al een paar dagen voor vertrek een beetje rustiger aan te doen zodat je niet ‘helemaal over de rooie’ op de plaats van vakantie aankomt. Alleen als je goed vertrekt, zul je het maximale uit je vakantie kunnen halen en de zorgen van het dagelijkse leven los kunnen laten. Hoe? Heel simpel. Lees maar eens verder.

1. Probeer bestaande problemen (met vrienden, ouders, gezondheid) voor vertrek zo veel mogelijk onder ogen te zien, en zo mogelijk op te lossen. Denk niet: ik zal na de vakantie wel zien. Dat is een van de slechtste manieren om te vertrekken. Want gedurende de vakantie zullen de problemen – bewust of onbewust – door je hoofd blijven spoken en uiteindelijk zul je niet tot rust komen, terwijl dat toch de bedoeling van vakantie is.

2. Hetzelfde geldt – en misschien nog wel in meerdere mate – voor je werk. Probeer je werk zo goed mogelijk af te sluiten. Vraag (op tijd!) hulp aan een aardige collega, neem in de laatste weken – alleen als het moet en bij wijze van uitzondering! – zelfs een beetje werk mee naar huis. Zorg er in ieder geval voor dat er geen dingen blijven liggen. Want vertrekken met zaken die nog in je achterhoofd spoken, of met onafgewerkte dossiers, met twijfels (‘heb ik dat wel gedaan’ en ‘stel dat er dat en dat gebeurt’) is uit den boze. Sereen op vakantie gaan betekent niet alleen alles op alles zetten om je werk af te krijgen, maar het betekent ook – en vooral -: goed en tijdig plannen, niet te lang wachten met delegeren, niet alles op het laatste moment laten aankomen, en tijdig aan de bel trekken als je inziet dat je niet alles rond krijgt.

3. Probeer relaxed op vakantie te gaan (we weten het – dat is niet gemakkelijk, zeker niet nu we je net gezegd hebben dat je voor je vakantie alle problemen uit de weg geruimd moet hebben!), maar probeer het in ieder geval wel. In het meest ideale geval breng je voor je vertrek tenminste één vrije dag thuis door. Je kunt dan in alle rust je koffers pakken, nog de laatste dingetjes kopen en het harde werken van de laatste dagen alvast een beetje vergeten. Neem je niet voldoende rust, dan riskeer je dat je de eerste dagen met barstende hoofdpijn – tengevolge van het plotseling wegvallen van stress – in je hotelbed doorbrengt. Hierdoor wordt je vakantie (nog) korter.

4. Probeer niet aan de terugreis (en terugkeer naar je werk) te denken. Nooit! Onder geen enkele omstandigheid. Concentreer je op de vakantie, op de prettige dingen die komen gaan en geniet van het moment. Als je je vertrek goed hebt voorbereid, is er geen enkele reden om al aan de afloop van de vakantie te denken. Voorkom dat je doet zoals velen: vertrekken met stress en ongedurig uitkijken naar de terugreis zodat je eindelijk het onafgemaakte werk en de onopgeloste problemen weer kunt affronteren. Waarom zou je dan nog vertrekken?

5. Leg jezelf tijdens de vakantie geen verplichtingen op. Je hoeft echt niet ‘aan cultuur’ te doen als je daar geen zin in hebt. En dat interessante boek over de geschiedenis van het land waar je op vakantie bent, mag best blijven liggen (of plaats maken voor een luchtige roman). Zet ook strenge dieetregels even aan de kant en geef je over aan ‘la dolce vita’. Je bent op vakantie, onthoud dat!

6. Verbied jezelf (en je partner of je andere reisgenoten) om tijdens de vakantie over werk te praten. Laat werk even voor wat het is. Niet alleen ons lichaam maar ook ons hoofd heeft rust nodig om weer nieuwe energie op te doen. Rust uit, relax, doe hele dagen niets, ga naar het strand, wandel, dans! Of wat dan ook! Maar vermijd in ieder geval iedere gedachte aan werk, studie en andere verplichtingen.

TRENDYSTYLE