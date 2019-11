Kadotips voor Kerstmis. Kado ideeën voor moeder

Wat doe je aan moeder cadeau (of mogen we tegenwoordig ook ‘kado’ schrijven? Het is niet altijd even gemakkelijk om een origineel cadeau dat een schot in de roos is te vinden. Kerstcadeaus vormen elk jaar weer een klein (medium, groot?) dilemma. Wil je goed voor de dag komen, dan ontkom je niet aan een nauwkeurige, psychologische analyse van de persoon die we blij willen maken (in dit geval moeder). Verder helpt het als je beschikt over een goed geheugen want even graven in de gesprekken van de afgelopen maanden levert vaak vruchtbare ideeën voor de keuze van het juiste cadeau op. Waar het uiteindelijk om gaat is dat we haar, moeder, blij maken.

Het is waar dat een cadeau niet per se duur hoeft te zijn. Moeder zal de eerste zijn die blij is met het spreekwoordelijke gebaar dat telt. Maar omdat je besloten hebt om haar héél blij te maken, wordt het kiezen van een geschikt cadeau voor moeder toch een belangrijke kwestie.

Hoe ga je te werk? Wat schenk je je moeder?

In dit artikel zul je geen miraculeuze kadotips aantreffen, maar wel een bijna schematische manier om vanzelf op het juiste idee te komen.

Begin maar eens na te gaan waar haar interesses liggen. Wat vindt ze leuk? Wat vindt ze mooi? Wat zijn haar hobby’s? Leest ze graag? Wat zijn haar lievelingsschrijvers?

Leveren deze overdenkingen geen goede cadeau ideeën op, ga dan eens na of ze de afgelopen tijd een wens heeft geuit.

Zijn er dingen die ze graag wil hebben? Of heeft ze tevergeefs naar iets gezocht? Zocht ze misschien een zeldzaam boek van één van haar lievelingsauteurs? Of heeft ze gelezen dat er aan de andere kant van de wereld iets te koop is dat ze heel graag zou willen hebben maar dat bij ons praktisch niet verkrijgbaar is?

Is er misschien iets kapot gegaan waar ze bijzonder aan gehecht was?

Heeft ze je (liefdevol) benijd om iets wat jij hebt en wat ze nooit voor zichzelf zou kopen?

Het is zo moeilijk nog niet om een geschikt cadeau voor moeder te vinden. We hebben het hier immers over iemand die je door en door kent, een persoon uit je naaste omgeving. Je hoeft alleen maar je hersens te gebruiken. En je hart.

Internet kan een optimale bondgenoot worden in de zoektocht naar een geschikt cadeau. Je kunt bijvoorbeeld zonder al te veel kosten iets exotisch of bijzonders aan de andere kant van de wereld bestellen en binnen een paar dagen bij je thuis laten bezorgen. Vanaf je bureautje kun je talloze, binnenlandse en buitenlandse, koopsites afstruinen. Er valt vast iets te vinden dat een schoot in de roos is als cadeau voor mams.

Wat dan? We weten zeker dat je na het lezen van dit artikel al wat ideeën hebt opgedaan.