Deze week voelt als een nieuw begin in een rustig tempo. De energie helpt je om ideeën te laten landen, intenties te verfijnen en met hernieuwd vertrouwen vooruit te kijken. Neem de tijd om te voelen wat voor jou klopt en zet van daaruit bewuste, inspirerende stappen. Lees jouw weekhoroscoop voor 25 januari tot 1 februari 2026 en ontdek wat de sterren voor jou in petto hebben.

Weekhoroscoop van 25 januari tot 1 februari

Deze week voelt als een zachte maar duidelijke verschuiving. De energie beweegt van afronden naar vooruitkijken, van nadenken naar voorzichtig handelen. Het is een periode waarin inspiratie groeit, keuzes rijpen en vertrouwen langzaam wordt versterkt.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Deze week staat helemaal in jouw teken en voelt als een frisse wind. Je merkt dat je energie toeneemt en dat ideeën zich sneller aandienen dan voorheen. Dit is een uitstekend moment om jezelf opnieuw te positioneren, zowel privé als professioneel. Op werkgebied kun je een originele invalshoek laten zien; durf jouw visie te delen, ook als die afwijkt van de norm. In relaties draait het om authenticiteit: hoe eerlijker je bent over wie je bent en wat je nodig hebt, hoe meer je relatie zich verdiept. Singles voelen zich aangetrokken tot mensen die hen mentaal prikkelen en vrijheid respecteren. Let erop dat je niet te ver vooruitloopt; sommige plannen hebben nog tijd nodig. Deze week nodigt je uit om trouw te blijven aan jezelf en met vertrouwen een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Voor jou voelt deze week als een overgangszone tussen loslaten en voorbereiden. Je intuïtie is sterk en kan je waardevolle inzichten geven, vooral wanneer je de rust neemt om naar binnen te kijken. Op werkgebied is het verstandig om achter de schermen te werken en zaken rustig af te ronden. Grote beslissingen kun je beter nog even laten rijpen. In relaties speelt empathie een belangrijke rol; jouw vermogen om aan te voelen wat de ander nodig heeft, zorgt voor harmonie. Singles doen er goed aan om die onbeduidende persoon toch eens beter te bekijken. Zorg goed voor je energie en bewaak je grenzen. Deze week helpt je beseffen dat niet alles zichtbaar hoeft te zijn om waardevol te zijn. Stilte en reflectie vormen nu de basis voor een sterke nieuwe start.

Ram (21 maart – 19 april)

Deze week vraagt om een andere aanpak dan je gewend bent. Waar je normaal snel handelt, loont het nu om eerst te observeren. Op werkgebied kun je veel winnen door voorrang te geven aan strategie en planning in plaats van snel te handelen. Een gesprek met een collega of leidinggevende kan je nieuwe inzichten geven. In relaties is het belangrijk om ruimte te laten voor nuance; niet alles hoeft meteen opgelost te worden. Singles doen er goed aan nieuwsgierig te blijven zonder verwachtingen te forceren. Lichaamsbeweging, al is het maar een wandeling, helpt je om spanning los te laten en helder te denken. Deze week nodigt je uit om kracht te tonen door geduld. Door bewust te kiezen wanneer je in actie komt, vergroot je je effect en behoud je balans.

Stier (20 april – 20 mei)

Stabiliteit en vertrouwen vormen deze week je anker. Je voelt je prettiger wanneer zaken overzichtelijk en voorspelbaar zijn, en dat lukt je goed als je duidelijke keuzes maakt. Op werkgebied is dit een fijne periode om voortgang te boeken met bestaande plannen. Kleine stappen leveren meer op dan grote sprongen. In relaties zorgt jouw rustige energie voor veiligheid, maar vergeet niet dat jij ook wensen mag hebben. Singles kunnen zich aangetrokken voelen tot iemand die betrouwbaarheid en warmte uitstraalt. Gun jezelf momenten van ontspanning en geniet van eenvoud. Deze week herinnert je eraan dat echte groei vaak ontstaat wanneer je trouw blijft aan je eigen tempo en waarden.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Deze week staat in het teken van duidelijk communiceren. Je merkt dat gesprekken die eerder oppervlakkig bleven nu meer diepgang krijgen. Op werkgebied is het belangrijk om structuur aan te brengen in je ideeën; zo voorkom je onrust. Samenwerkingen verlopen soepeler wanneer je duidelijk bent over verwachtingen. In relaties helpt het om echt te luisteren in plaats van meteen te reageren. Singles kunnen een interessante connecties maken via een spontaan gesprek. Schrijf gedachten en plannen op, want inspiratie komt snel. Deze week nodigt je uit om te focussen want er liggen te veel mogelijkheden voor je om ze allemaal te omarmen. Door bewust te kiezen, ontstaat rust en richting.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Je emotionele wereld vraagt deze week om aandacht en zorg. Je voelt sterker dan anders wat wel en niet bij je past. Op werkgebied is het belangrijk om je grenzen te bewaken en niet alles naar je toe te trekken. In relaties ontstaat verdieping wanneer je je kwetsbaar opstelt en deelt wat je voelt. Familie of vertrouwde mensen kunnen een belangrijke rol spelen. Singles voelen zich aangetrokken tot oprechtheid en emotionele veiligheid. Neem tijd voor rust en herstel, bijvoorbeeld door je terug te trekken in je eigen omgeving. Deze week herinnert je eraan dat zelfzorg geen luxe is, maar een noodzaak om in balans te blijven.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Deze week nodigt je uit om je kracht op een rustige manier te laten zien. Je hoeft niet altijd op de voorgrond te staan om indruk te maken. Op werkgebied kun je inspireren door anderen bij de dingen te betrekken en je waardering te tonen. Creatieve ideeën komen makkelijker tot bloei wanneer je samenwerkt. In relaties is aandacht voor de ander essentieel; kleine gebaren versterken de band. Singles kunnen merken dat echte aantrekkingskracht ontstaat wanneer ze zichzelf ontspannen en authentiek opstellen. Zoek balans tussen geven en ontvangen. Deze week laat zien dat leiderschap ook zacht kan zijn, en dat juist daarin je grootste kracht schuilt.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Deze week draait om ordenen en verfijnen. Je hebt behoefte aan overzicht en dat helpt je om rust te creëren, zowel mentaal als praktisch. Op werkgebied is dit een uitstekend moment om details af te ronden en plannen bij te stellen. Let erop dat je niet te streng bent voor jezelf. In relaties helpt het om verwachtingen uit te spreken in plaats van ze op te kroppen. Singles kunnen iemand ontmoeten via werk of dagelijkse routines. Deze week nodigt je uit om mildheid toe te voegen aan je perfectionisme. Door kleine verbeteringen door te voeren, maak je ruimte voor duurzame groei.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Keuzes en balans staan deze week centraal. Je voelt dat het tijd is om duidelijkheid te scheppen, ook als dat betekent dat je iemand teleurstelt. Op werkgebied kan een beslissing veel rust brengen. In relaties is eerlijkheid essentieel om harmonie te bewaren. Singles kunnen een ontmoeting hebben die hen uitdaagt om zichzelf te laten zien. Vertrouw op je gevoel en blijf trouw aan je waarden. Deze week herinnert je eraan dat balans niet ontstaat door iedereen tevreden te houden, maar door jezelf serieus te nemen.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Deze week brengt focus en intensiteit. Je voelt scherp aan waar je energie naartoe moet en waar niet. Op werkgebied kun je grote stappen zetten door je te concentreren op één doel tegelijk. In relaties kunnen eerlijke gesprekken zorgen voor verdieping en inzicht. Singles stralen aantrekkingskracht uit wanneer ze zichzelf zijn. Als je het aandurft om risico’s te nemen, vergroot je je kansen om een waardevolle partner tegen te komen. Vergeet niet te ontspannen; niet alles hoeft op scherp te staan. Deze week nodigt je uit om los te laten wat je niet langer nodig hebt. Door ruimte te maken, ontstaat vernieuwing en innerlijke kracht.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Inspiratie en toekomstgericht denken kleuren deze week. Je voelt de behoefte om vooruit te kijken en plannen te maken. Op werkgebied is het verstandig om ideeën concreter te maken voordat je ze deelt. In relaties werkt jouw optimisme aanstekelijk, maar luister ook naar de ander. Onderschat de kracht van luisteren niet. Singles kunnen iemand ontmoeten die hun blik verruimt. Leer, ontdek en blijf nieuwsgierig. Deze week herinnert je eraan dat groei begint bij openheid en vertrouwen in je eigen pad.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Deze week voelt als een afronding van een persoonlijke cyclus. Je kijkt terug op wat je hebt geleerd en voelt langzaam ruimte ontstaan voor iets nieuws. Op werkgebied kun je verantwoordelijkheid nemen en structuur bieden, maar laat perfectionisme los. Het vertraagt en vergroot de kans op fouten. In relaties draait het om balans tussen nabijheid en eigen ruimte. Singles doen er goed aan niets te forceren. Neem bewust tijd om stil te staan bij wat je al hebt bereikt. Deze week helpt je beseffen dat rust en ambitie elkaar kunnen versterken wanneer je ze in evenwicht houdt.