Jouw maandhoroscoop voor oktober 2025

Maandhoroscoop voor oktober 2025

Oktober, herfstmaand. De lucht ruikt naar natte aarde, warme kaneel en geurkaarsen. Terwijl de bladeren hun gouden dans beginnen, nodigt deze maand je uit tot verstilling. Dit is geen maand van rennen en vliegen – dit is een maand van stilstaan, loslaten en opnieuw voelen. Je hoeft nergens heen, behalve naar binnen. Lees in je horoscoop voor oktober 2025 wat er voor jou in de sterren staat. Klik op jouw sterrenbeeld en ontdek het zelf.

HOROSCOOP VAN DE MAAND Ram Stier Kreeft Tweelingen Leeuw Maagd Weegschaal Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

Klik hier voor jouw jaar horoscoop 2025