Jouw maandhoroscoop voor december 2020

December 2020. De vreemdste decembermaand ever! Om dat te weten, hoef je je horoscoop niet te lezen. Maar het leven gaat door, of we nu uitbundig feesten of niet. En wij blijven onszelf, met al onze zekerheden, twijfels en andere menselijkheden. Wat je ook doet, maak er een mooie maand aan. Tuig die kerstboom toch maar op. Doe het voor jezelf, niet voor anderen. Omring je met kleine, mooie dingen, en de mensen die je het meest lief hebt. Blijf dicht bij jezelf. Dit jaar hoef je jezelf eindelijk eens niet voorbij te rennen om dineetjes te organiseren of bij te wonen. Het worden Feesten in pyjama (maar laat het dan wel een feestelijke pyjama zijn!). En lees in je horoscoop voor december 2020 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat december 2020 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan? Lees je maandhoroscoop.

