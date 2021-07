Jouw maandhoroscoop voor augustus 2021

Jouw horoscoop voor augustus 2021

Augustus, zomermaand, topmaand van het jaar. Een maand van luieren en zonneschijn maar ook van nieuwe plannen en het vooruitzicht op een nieuw seizoen. Neem je rust en verzet je gedachten. Maak ruimte voor creatieve ideeën, inspirerende projecten of misschien nieuwe mensen. Geef je lichaam rust en zet je geest (en hart!) open.

Lees in je horoscoop voor augustus 2021 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat augustus 2021 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan? Lees je maandhoroscoop.

Klik hier voor jouw jaar horoscoop 2021