Jouw maandhoroscoop voor augustus 2020

Augustus, vakantiemaand. Maar ook een maand om de batterijen op te laden voor het nieuwe seizoen. Lees je horoscoop en ontdek wat deze augustus voor jou in petto heeft!

Augustusmaand, vakantiemaand. Een vreemdere vakantiemaand dan ooit. Maak er het beste van. Kom terug bij jezelf. Zoek de stilte op en laat de gebeurtenissen van de afgelopen maanden bezinken. Alleen als je alles uit je handen laat vallen, sta je open voor creatieve, nieuwe ideeën, of die nu met een hobby, je werk of misschien wel de liefde te maken hebben. Luister naar je hart, verwarm je aan de zon en laad de batterijen op voor het nieuwe seizoen. Lees wat je voor augustus 2020 te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Lees je maandhoroscoop.

Klik hier voor jouw jaar horoscoop 2020