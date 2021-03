Jouw maandhoroscoop voor april 2021

April, lentemaand. Pasen, paaseieren zoeken, lammetjes in de wei, boterlammetjes op tafel. Maar ook aprilletje zoet, geeft nog wel eens een witte hoed. Wat deze lentemaand ons ook gaat brengen, maak er het allerbeste van. Pluk de dag, geniet van het leven en de ontwakende natuur. Lees in je horoscoop voor april 2021 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat april 2021 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan? Lees je maandhoroscoop.

Klik hier voor jouw jaar horoscoop 2020