Als een nieuw seizoen in aantocht is, kijken we op de redactie van Trendystyle als één van de eerste dingen naar de allernieuwste spijkerbroeken trends. Als je die kent, kun je er op anticiperen (want spijkerbroeken kun je – weer of geen weer – altijd dragen). Wie weet, tik je straks in de uitverkoop al een super up-to-date modelletje op de kop. Of misschien heb je nog een spijkerbroek in de kast liggen die beantwoordt aan de allernieuwste jeans trends voor 2021.

De allernieuwste spijkerbroeken trends voor 2021

Nieuw (of beter ‘terug van weggeweest’)

skinny jeans (ja, jongens, we gaan weer voor strak!)

jeans (ja, jongens, we gaan weer voor strak!) lage taille (de hoge taille blijft domineren maar de lage taille komt terug)

taille (de hoge taille blijft domineren maar de lage taille komt terug) cropped jeans (enkeltjes in zicht, misschien zelfs met een hooggehakt pumpje eronder)

jeans (enkeltjes in zicht, misschien zelfs met een hooggehakt pumpje eronder) ripped jeans (yep, haal die broekjes met scheuren en gaten maar weer tevoorschijn!)

jeans (yep, haal die broekjes met scheuren en gaten maar weer tevoorschijn!) spijkershorts met wijd uitstaande (superkorte) pijpjes

Blijvertjes

spijkerbroeken met verticale naden (Dior zette vorig seizoen deze trend)

(Dior zette vorig seizoen deze trend) spijkerbroeken met hoge taille (in jaren ’80 stijl)

(in jaren ’80 stijl) oversize spijkerbroeken

spijkerbroeken jeans met patchwork

denim op denim (spijkerbroek met spijkerjasje)

(spijkerbroek met spijkerjasje) seventies jeans met wijd uitlopende pijpen

De denim kleuren

overwegend blauw: vaalblauw, indigoblauw, lavendelblauw

Neem de check list maar eens goed door. Je kunt er vast als iets mee!

TRENDYSTYLE