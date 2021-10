De jassentrends voor winter 2021 en jij. Ontdek welke winterjas bij jouw figuur past

Jassentrends herfst winter 2021 2022. Welke winterjas past bij jouw figuur. Op deze foto: Linda Tol en Erika Boldrin. Ph. ADVERSUS

De jassentrends voor herfst winter 2021 2022 laten werkelijk van alles zien: lange, klassieke en passende jassen, halflange jassen met ronde eivormen, doorgestikte en gewatteerde jassen, puffer coats en ski jacks, biker jacks, oversized coats en blazers met boxy schouders. Keus te over, maar… welke winterjas past er nu eigenlijk bij jouw figuur? We geven je een paar richtlijnen mee maar neem ze zoals altijd met een korrel zout want alles mag en alles kan, zolang jij je er goed in voelt!

Jongensachtig figuur (ook wel H-figuur)

Kenmerkend voor jou: je schouders, heupen en taille zijn ongeveer even breed en je hebt vrij weinig rondingen. Kortom, je bent behept met een recht, androgyn figuurtje waar iedereen je om zal benijden.

Jassentrends herfst winter 2021 2022. Welke winterjas past bij jouw figuur. Photo courtesy of Ermanno Scervino

En terecht, want – oh, lucky you! – jij kunt (bijna) alles hebben. Oversized lange jassen, slank gesneden lange jassen, lange puffer coats, maar ook midi-lengtes en korte jasjes en jacks. Vermijd echter jassen met boxy of vierkante vormen. Ze maken je te ‘hoekig’.

Peervormig figuur (ook wel A-figuur)

Jassentrends herfst winter 2021 2022. Welke winterjas past bij jouw figuur. Photo courtesy of Fendi

Kenmerkend voor jou: jouw heupen zijn breder/ronder dan je bovenlichaam en geven je een heerlijk vrouwelijke uitstraling mee (think J. Lo en Kim Kardashian).

Ga voor power coats (jij kunt ze als geen ander hebben!) met schoudervullingen die vrij recht tot ruim over je heupen vallen. Ook jassen met imposante kragen zijn jouw ding omdat ze je bovenlichaam meer body geven. Hetzelfde geldt voor volumineuze sjaals.

Appelvormig figuur

Jassentrends herfst winter 2021 2022. Welke winterjas past bij jouw figuur. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Kenmerkend voor jou: dat schattige buikje van je en je slanke benen.

Omdat vrouwen met appelvormige figuren vaak niet zo blij met dat schattige buikje zijn, hier een tip om het te camoufleren: draag rechte jassen in wat stevigere stoffen. Ze kleden je mooi slank af. Jassen met diepe revers maken je extra lang en slank. Houd je meer van wat korte jassen, ga dan voor gestructureerde modellen die je taille vorm geven. Een truc: ga voor een donkere winterjas en combineer die bij voorkeur met een lichtere broek of rok.

Zandloper figuur (ook wel 8- of X-figuur)

Jassentrends herfst winter 2021 2022. Welke winterjas past bij jouw figuur. Photo courtesy of Dior

Kenmerkend voor jou: jouw zachte, ronde vormen en een jouw mooie, slanke taille.

Die hypervrouwelijke, slanke taille ga je natuurlijk accentueren. Jij komt goed weg wat meer passende jassen met een ceintuur in de taille. Vermijd al te wijde, vormeloze jassen. Die geven je een wat zwaar aanzien. Vermijd om deze reden ook doorgestikte, gewatteerde of al te dikke teddyjassen. De modetrend om om elke jas maar een ceintuur te doen, of misschien zelfs wel die leren riem die je nog hebt liggen, is aan jou wel besteed!

Nogmaals, regels zijn er om mee te breken. Het zijn maar vingerwijzingen. Hetzelfde geldt voor de modetrends. Waar het om gaat, is dat je je met plezier kleedt. Fashion is fun!

