Jaarhoroscoop 2022. Dit is jouw grote jaar horoscoop voor 2022

Jaarhoroscoop 2022

Heb jij je jaarhoroscoop voor 2022 al gelezen? Ontdek wat de sterren voor jou in petto hebben. Het wordt een spannend jaar!

Boogschutter

Gelukkig Nieuwjaar, Boogschutter! Jouw 2022 ziet er veelbelovend uit. De beslissingen die je het afgelopen jaar hebt genomen en de veranderingen die je, misschien zelfs wel tegen de wil van anderen in, hebt doorgezet, zouden hun vruchten dit jaar wel eens rijkelijk kunnen gaan afwerpen Je voelt je energieker en blijer dan in tijden. De sterren mogen je leven dan beïnvloeden, uiteindelijk ben jij de eindverantwoordelijke.

Onthoud dat jij het heft in handen hebt, maar waak voor al teveel eigengereidheid, in je privéleven en op de werkvloer. Je koppige karakter heeft zijn voor- en nadelen. In 2022 is het van belang dat jij je grenzen kent. De omstandigheden zouden je wel eens kunnen uitdagen erover heen te gaan, maar daar doe je jezelf geen plezier mee. Sta open voor wijze raad uit je naaste omgeving en wees bereid om een helpende hand die je wordt aangereikt, te aanvaarden.

In de liefde doe je er dit jaar goed aan om naar wat meer harmonie te streven. Tel tot tien voordat je spreekt en zet je over kleine irritaties heen. Bespaar je energie voor belangrijke zaken en maak problemen bespreekbaar. Singles doen er goed aan om niet te snel te oordelen. Stel je open voor nieuwe zienswijzen en houd niet star aan je eigen visie vast.

Kreeft

Gelukkig Nieuwjaar, Kreeft! Het afgelopen jaar hebben zich door de omstandigheden die iedereen wel bekend zijn in jouw leven veel veranderingen voorgedaan en in sommige opzichten ben je er niet beter van geworden. Dat zou in 2022 wel eens anders kunnen zijn. Langzaam maar zeker pak je de draad weer op en geef je weer richting aan je leven. Als je je uiteindelijke doel maar voor ogen houdt en je niet laat afleiden door onbelangrijke, triviale dingen, komt alles goed.

Op je werk gaat het je voor de wind maar zorg ervoor dat je je niet in details verliest. Houd de grote lijnen vast en je zult succes hebben. Overweeg je om van baan te veranderen of iets nieuws te ondernemen, weeg dan eerst zelf alle voors en tegens tegen elkaar af en neem dan zelf een beslissing, dit omdat er wel eens iemand in je omgeving zou kunnen zijn die je om oneigenlijke redenen ervan af zou willen houden. Zorg er dus voor dat je sterk in je schoenen staat.

Datzelfde geldt voor de liefde. Liefde is geven en nemen, maar ook elkaar vrij laten. Laat je niet onnodig door je partner beperken maar stel je grenzen en schep je eigen ruimte. Singles doen er goed aan om zich tegenover potentiële liefdeskandidaten niet al te afhankelijk op te stellen.

Leeuw

Gelukkig Nieuwjaar, Leeuw! Het nieuwe jaar verwelkomt je met open armen. Het zou wel eens een spannend jaar kunnen worden met avonturen waar je je halsoverkop in stort want jouw enthousiasme is zoals altijd niet te stuiten. Met een zelfverzekerde houding en jouw verve krijg je nagenoeg alles voor elkaar. Onthoud wel dat het geen kwaad kan om ook naar de mening van anderen te luisteren en die in je belangafwegingen te betrekken. Dit jaar zou het je wel eens duur kunnen komen te staan als je goede raad van familieleden of vrienden in de wind slaat.

Op je werk krijg je dit jaar met ups en downs te maken. Houd het hoofd koel want alleen dan zul je alles tot een goed einde brengen. Zet een stap terug, overdenk de situatie en laat wat vaker dingen aan anderen over zodat je door de bomen het bos blijft zien.

Ook in de liefde hoef je niet altijd het voortouw te nemen. Stel je hart open en laat je eens leiden door de partner. Dat zou wel eens tot verrassende ontdekkingen kunnen leiden. Assertiviteit en pro-activiteit zijn geweldige eigenschappen maar ze kunnen een verlammend effect op je omgeving hebben. Je zou wel eens versteld kunnen staan van wat er gebeurt als jij wat gas terugneemt. Dat geldt ook voor singles. Je stoere, trotse houding zou potentiële liefdeskandidaten op een afstandje kunnen houden. Een beetje minder is vaak al goed genoeg.

Maagd

Gelukkig Nieuwjaar, Maagd! Hoe het jaar 2022 voor jou gaat uitpakken, hangt niet alleen van de sterren maar ook van jou af. Zet je schouders eronder. Je kunt meer dan je denkt. Jouw sterke punt is je doorzettingsvermogen en dat komt je dit jaar goed van pas. Vertrouw je plannen aan papier toe, maak een schema en streef je dromen na, maar houd niet star aan één lijn vast. De omstandigheden zouden je flexibiliteit wel eens op de proef kunnen stellen. Alleen als je in staat bent, om je aan te passen aan veranderende omstandigheden zul je het er in het jaar 2022 glorieus vanaf brengen.

Op je werk doe je er goed aan om soms genoegen met wat minder te nemen. Op een gegeven moment zou je perfectionisme wel eens tegen je kunnen gaan werken. Wees milder voor jezelf en voor je omgeving.

In de liefde zou de passie dit jaar wel weer eens hoog kunnen oplaaien dankzij een onverwachte gebeurtenis. Schat je partner naar waarde en sta niet te snel met je oordeel klaar. Singles hebben geen aansporingen of adviezen nodig. Jij weet de vrijheid van het alleen-zijn te waarderen maar gaat een spannende en misschien wel veelbelovende flirt niet uit de weg.

Ram

Gelukkig Nieuwjaar, Ram! Je hebt al een tijdje de wind in je rug en dat zal ook in het nieuwe jaar zo blijven. Met je opgeruimde geest en je nuchtere verstand schipper je door alle moeilijkheden heen. Je staat met twee benen stevig op de grond en dat straal je uit. Daardoor kan je op vervelende momenten wel eens wat steun en troost mislopen. Doe je niet stoerder voor dan je bent. Ook jij mag af en toe twijfels of zorgen bij anderen neerleggen.

Op je werk zou je dit jaar wel eens met veranderingen te maken kunnen krijgen. Wees eerlijk tegenover jezelf, blijf alert en laat je niet een richting opduwen die je niet aanstaat. Houd je ogen open en blijf bij jezelf.

In de liefde doe je er goed aan om je open op te stellen naar je partner toe maar kies je woorden met zorg. Een ruzie op z’n tijd hoort erbij en zorgt voor verdieping maar laat discussies niet verzanden in moddergooierij. Ook singles doen er goed aan hun woorden zorgvuldig te kiezen. Natuurlijk is het belangrijk om open en eerlijk naar elkaar te zijn maar ‘some things are better left unsaid’. Dit geldt vooral in prille relaties die nog tot bloei moeten komen.

Schorpioen

Gelukkig Nieuwjaar, Schorpioen! Jij kunt in je handjes wrijven. Het jaar 2022 zou wel eens een productief jaar voor je kunnen worden. Door de toestanden van de afgelopen jaren in de wereld stond je creativiteit het afgelopen jaar op een laagje pitje maar die zou de komende maanden wel weer eens hoog kunnen oplaaien en dat zal je bepaald geen windeieren leggen.

In je privé-leven en op je werk komt eindelijk weer wat leven in de brouwerij en de verveling valt van je af. Laat je niet uit je evenwicht brengen door mogelijke problemen maar ga ze te lijf als uitdagingen waar je uiteindelijk sterker van wordt. Steeds vaker zul je ervaren dat problemen veeleer leermomenten zijn en als je dat aanvaardt, wordt het leven er stukken eenvoudiger op.

Ook in de liefde zul je de nodige hobbels moeten nemen. Bewaar je kalmte, vraag jezelf in alle redelijkheid af wat jij nu eigenlijk wilt maar vergeet niet om de situatie ook vanuit de kant van je partner te bekijken. Lukt het jullie tot een oplossing te komen dan zou dat wel eens een extra boost voor jullie relatie kunnen betekenen. Singles doen er goed aan om eens wat meer mensen een kans te geven iets van zichzelf te laten zien.

Steenbok

Gelukkig Nieuwjaar, Steenbok! Het zou wel eens een mooi jaar voor je kunnen worden maar hoe jij dat ervaart, hangt vooral van jou af. Je hebt de neiging om nooit ergens echt tevreden mee te zijn en altijd te blijven zoeken naar hoe het beter kan. Als je hier nu eens een beetje van zou afstappen en je genoegen zou kunnen nemen met ‘goed genoeg’ dan hangt de vlag er opeens veel vrolijker bij.

Op je werk doe je er goed aan om wat beslister op te treden. Heb je eenmaal een knoop doorgehakt, kijk dan niet meer achterom maar vervolg vastberaden je weg. Lukt het je om minder te aarzelen dan zou je dat wel onverwachte successen kunnen opleveren. Wees jezelf ervan bewust dat je meer kunt dan je denkt.

In de liefde doe je er goed aan om je partner te waarderen en daarvan blijk te geven. Je hebt de neiging om af en toe wat nonchalant met de liefde om te gaan, maar o wee zodra daar een einde aan komt. Singles doen er goed aan om geen onmogelijke eisen te stellen. Je kunt niet je hele leven blijven zoeken naar de perfecte partner (want die bestaat niet) maar zal toch echt wat water bij de wijn moeten doen, zoals dat geldt voor alles in het leven.

Stier

Gelukkig Nieuwjaar, Stier! Het jaar 2022 staat te springen om jou te verwelkomen. Je kunt een heleboel nieuwigheden en veranderingen verwachten, maar pas op dat je je niet door de stroom laat meeslepen. Je enthousiasme zou je wel eens duur kunnen komen te staan en je slapeloze nachten kunnen opleveren want uiteindelijk houd jij van zekerheden en houvast. Houd die basisvoorwaarden als leidraad bij je beslissingen aan.

Ook op je werk doe je er goed aan om niet al grote risico’s te nemen. Laat je niet onder druk zetten door collega’s of buitenstaanders maar volg je intuïtie. Geef de voorkeur aan plannen op de lange termijn en staar je niet blind op gemakkelijke maar tijdelijke oplossingen.

In de liefde kunnen twijfels de kop opsteken. Stop ze niet weg maar ga ze te lijf en neem ze onder de loep, hoe pijnlijk misschien ook. Singles doen er goed aan om naar die innerlijke stem te luisteren. Als de ware zich aandient, weet je dat meteen. Vergeet in de tussentijd niet van het leven te genieten. Want zeg nu zelf, zo slecht is het leven zonder vaste partner toch niet?

Tweelingen

Gelukkig Nieuwjaar, Tweelingen! Het jaar 2022 zou wel eens een explosief en intens jaar kunnen worden, juist nu je gehoopt had in rustiger vaarwater terecht te komen. Het spijt ons, lieve Tweelingen, maar jou is voorlopig nog geen rust gegund. Maar maak je geen zorgen, met jouw sociale vaardigheden en flair sla je je er wel weer doorheen en maak je jezelf geliefder dan ooit.

Op je werk zou er wel eens meer dan je lief is een beroep op je kunnen worden gedaan. Hiermee zou je wel eens in nieuwe vaarwateren terecht kunnen komen en zie je je genoodzaakt om je nieuwe vaardigheden eigen te maken. Rust is ook hier ver te zoeken. Niet zelden komt men bij jou terecht voor een luisterend oor en een welgemeend advies.

Je relatie kabbelt voort als een beekje en zoals altijd schik jij je uit puur gemak maar al te graag naar de wensen en wil van je partner. Maar pas op voor onderliggende problemen. Er zou dit jaar wel eens een moment kunnen komen waarop er actie van je verwacht wordt. Singles hebben niets te klagen en winden iedereen om hun vinger, behalve een enkeling en juist die moet je in de gaten houden!

Vissen

Gelukkig Nieuwjaar, Vissen! Er staat jou een bruisend jaar te wachten. Het afgelopen jaar heb je hard gewerkt en een stevige basis voor succes gelegd. Je zou wel eens veel sterker kunnen zijn dan je dacht. In het jaar 2022 zou jij, de stille kracht, wel eens tot bloei kunnen komen. De laatste tijd ben je steeds (nog) assertiever geworden en daarmee dwing je respect af van vriend en vijand.

Op je werk doe je er goed aan om de nodige grenzen te stellen om je privé-leven en je gezondheid te beschermen. Je doet je werk met overgave en inzet en dat maakt je geliefd maar kan ertoe leiden dat er teveel van je gevergd wordt. Wees duidelijk en geef goed aan wat je limieten zijn. Leg je er bij neer dat je niet alles kunt doen en stel je flexibel op in het verleggen van je prioriteiten.

Je liefdesrelatie is als een bergmeertje zonder al teveel beweging en eigenlijk vind je het wel best zo. Wees erop bedacht dat je partner wel naar wat meer passie en actie zou kunnen verlangen en sla tekens aan de wand in die richting niet in de wind. Een relatie gaat nu eenmaal niet vanzelf en heeft soms wat input nodig, ook van jouw kant. Datzelfde geldt voor singles. Als jij niet jaar geen actie onderneemt, gebeurt er ook niets en zou die potentiële liefdeskandidaat je wel eens kunnen ontglippen.

Waterman

Gelukkig Nieuwjaar, Waterman! Ben je er klaar voor? Het afgelopen jaar was bepaald niet gemakkelijk, maar met het jaar 2021 laat je ook een donkere periode achter je. In het nieuwe jaar blijven de wolken aan de horizon zichtbaar maar zullen ze niet constant meer boven je hoofd hangen.

Een nieuw jaar, een nieuw leven. Meer dan eens zou dit wel eens voor jouw 2022 kunnen opgaan. De sterren zouden wel eens mooie dingen en in ieder geval spannende veranderingen voor je in petto kunnen hebben. Wat er ook gebeurt, je doet er goed aan om te onthouden dat Vrouwe Fortuna altijd een handje geholpen moet worden. Vertrouw op de sterren, maar vooral ook op jezelf. Werk aan de versteviging van je fundamenten, leg een stevige basis voor jezelf, zodat de onzekerheden in het leven je niet meer uit je slaap houden.

Eén van de pijlers in het leven is werk. Watermannen met een baan die naar verandering snakken, doen er goed aan om de verleiding om op te zeggen te weerstaan, tenzij zich een interessant alternatief voordoet. Het gezegde ‘Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt’ gaat ook in 2022 op.

In de liefde doe je er dit jaar goed aan om je partner niet voor vanzelfsprekend te nemen. Werk eraan om de passie hoog te houden of terug te vinden. Een relatie vraagt voortdurend om onderhoud maar als je relatie goed is, heb je een stevig fundament voor het leven gelegd. Een fundament dat alle stormen van het jaar 2022 goed kan weerstaan. Singles doen er goed aan om zichzelf naar waarde schatten. Onthoud dat het belangrijker is om op jezelf te bouwen dan op een ander.

Weegschaal

Gelukkig Nieuwjaar, Weegschaal. Hoe vaak heb jij niet gedacht dat het nieuwe jaar hét jaar van de grote ommezwaai en doorbraak zou worden (en ben je bedrogen uitgekomen)? Het lijkt erop dat dat moment nu echt gekomen is. Dat komt niet als een verrassing, maar waar je je wel over zou kunnen verbazen is dat het je zwaarder weegt dan je had gedacht. Geen paniek, lieve weegschaal, voor niemand is het gemakkelijk om nieuwe wegen te bewandelen en oude, vertrouwde wegen te verlaten. Gun jezelf de tijd om afscheid te nemen van dingen waar je aan hecht en besef je dat niemand je ergens toe verplicht.

Op je werk doe je er goed aan om je af en toe wat meer bescheiden op te stellen. Laat anderen in hun waarde. Een compliment op z’n tijd kan wonderen doen. Ga emoties op de werkvloer niet uit de weg. Die horen er ook bij.

Ook in de liefde doe je er goed aan om je open te stellen voor emoties. Het is niet je sterkste punt maar dit jaar zou je er wel eens niet onderuit kunnen. Aanvaard je gevoelens, luister naar je hart en besef dat het geen zwakheid is om uiting te geven aan je innerlijke stemmingen. Dat geldt ook voor singles. Verberg je niet achter dat verdraaid handige gelegenheidsmasker maar probeer je gevoelens te uiten. Alleen dan zul je de basis kunnen gaan leggen voor een toekomstige relatie (als je dat al zou willen).

TRENDYSTYLE