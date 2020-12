Jaarhoroscoop 2021. Dit is jouw grote jaar horoscoop voor 2021

Horoscoop 2021. Heb jij jouw horoscoop voor het jaar 2021 al gelezen? Ben jij klaar voor een nieuwe start? Wat is het toch heerlijk dat we elk jaar weer met een schone lei mogen beginnen! Het jaar 2021 belooft een enerverend jaar te worden! Klik op jouw sterrenbeeld en ontdek wat het jaar 2021 jou gaat brengen. Doe nieuwe energie op, vat moed. Klik snel door om van alles over jouw nieuwe jaar te ontdekken. Wat zegt jouw jaarhoroscoop over succes en liefde (het belangrijkste wat er is!)? Zijn er grote veranderingen op komst? Zit er een nieuwe baan, een nieuw huis of misschien wel een nieuwe liefde aan te komen? Wat hebben de sterren voor jou voor het nieuwe jaar in petto? Ontdek het! Lees je jaarhoroscoop (en ook die van je vriendinnen, moeder en partner). We wensen je een fantastisch, succesvol en vooral liefdevol 2021 toe!

Boogschutter 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Boogschutter. Het jaar 2021 zou in jou wel eens de behoefte aan liefde, geborgenheid en diepe emoties kunnen oproepen. Niks mis mee, zolang je je in je zoektocht maar onafhankelijk blijft opstellen. Houd voor ogen dat anderen pas van jou zullen houden als je in de eerste plaats van jezelf houdt. Ga niet op zoek naar waardering of applaus van omstanders, maar focus op jezelf. Ook in je relatie zal een onafhankelijke houding uiteindelijk meer respect (en liefde!) afdwingen. Sommige gebeurtenissen zouden je dit jaar wel eens kunnen dwingen om risico’s te nemen. Neem geen overhaaste beslissingen maar wees niet bang om ook eens uit je comfort zone te komen. Alleen een gek herhaalt elke dag dezelfde dingen in de hoop dat alles bij het oude blijft.

Kreeft 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Kreeft. Loslaten is jouw sleutelwoord voor 2021. Het jaar zou wel eens heel anders kunnen gaan lopen dan je je had voorgesteld en de enige manier om er glansrijk doorheen te komen is door het hoofd koel te houden en je flexibel op te stellen. Vooral in de eerste maanden van het nieuwe jaar moeten er wat hobbels worden genomen. Schrik niet terug voor veranderingen maar stort je met energie en enthousiasme in nieuwe avonturen, of het nu een nieuwe baan, een nieuw huis of een nieuwe partner is. In de liefde zul je het komende jaar ontdekken dat het geheim vooral ligt in saamhorigheid en intimiteit. Ontbreek die dan zou je wel eens voor een moeilijke beslissing kunnen komen te staan. Aan creativiteit zal het je dit jaar niet ontbreken. Laten vooral singles dit goed in hun oren knopen. Vertrouw op jezelf. Je kunt meer dan je denkt!

Leeuw 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Leeuw. Het zou wel eens een fantastisch jaar kunnen worden. Maar voordat je dat zal erkennen, zul je eerst de nodige hindernissen moeten nemen. Een optimistische en pro-actieve houding zal je dit jaar goed van pas komen. Verschuil je niet achter krachtige figuren in je omgeving, maar kom uit je schulp. Je zou wel eens versteld kunnen staan over jezelf. Het jaar 2021 daagt je uit tot nieuwe beslissingen en wil je nieuwe dingen laten ontdekken. Het is aan jou om daar iets van te maken. Je ondernemendheid zou wel eens kritiek of protest kunnen uitlokken maar met geduld en tact overwin je ook deze problemen. Singles mogen zich vooral in de zomermaanden verheugen over ongewoon veel aandacht. Leg je verwachtingen niet al te hoog en onthoud dat het soms heel verfrissend kan zijn om eens uit de band te springen.

Maagd 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Maagd. Je doet er goed aan het jaar 2021 met hoge verwachtingen tegemoet te zien. Want met de juiste attitude zou het wel eens een goed jaar kunnen worden. Laat je niet afleiden door kleine dagelijkse zorgen maar focus op de grote lijnen. Alleen als je recht op je doel afgaat, zal je tegen het einde van het jaar de vruchten van je inspanningen mogen plukken. In de eerste maanden van het jaar zouden sommige mensen de neiging kunnen vertonen je te betrekken in oeverloze discussies over geldzaken of strategische beslissingen. Onttrek je hieraan met tact en creativiteit en ga alleen constructieve gesprekken aan. Laat een liefdes- of werkrelatie niet vertroebelen door onbelangrijke dingen maar trek de ander mee naar een hoger niveau. Ook singles doen er goed aan om hun eigen weg te blijven vervolgen. Mocht iemand bereid zijn om jou op je pad te vergezellen, dan is dat mooi. En anders vind je je weg zelf wel.

Ram 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Ram. Het jaar 2021 nodigt je uit om dat masker dat je neigt op te zetten nu eens af te leggen. Het kan geen kwaad om je ware gezicht te laten zien. Met een ongedwongen en natuurlijke houding zou je dit jaar wel eens ongekende successen kunnen boeken en zelfs de meest onbereikbare mensen voor je innemen. Het begin van het nieuwe jaar zou nog wel eens wat strubbelingen kunnen opleveren maar vanaf het voorjaar kom je in rustiger vaarwater en vind je de rust en zekerheid om thuis en in sociale omgevingen geheel jezelf te zijn. In de liefde zou er wel eens een beroep je kunnen worden gedaan. Negeer de signalen die je opvangt niet en geef er tijdig gehoor aan. Ook singles doen er goed aan om hun oren en ogen goed open te houden. Je zou anders wel eens een waardevol persoon kunnen mislopen.

Schorpioen 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Schorpioen. Het jaar 2021 zou je wel eens kunnen wakker schudden uit een situatie die al veel te lang voortduurt. Besef dat niets doen in zekere zin ook een beslissing is, met de nodige consequenties van dien. Soms kunnen dingen met een paar hartelijke woorden of een klein gebaar zomaar op z’n plaats vallen. In het voorjaar zou er wel eens een beroep op je kunnen worden gedaan. Met een medelevende houding kan een jarenlange impasse doorbroken worden. In de liefde kom je tot de conclusie dat het zwart of wit moet zijn en dat zou wel eens een beslissing kunnen vereisen. Je doet er goed aan om te investeren in vriendschappen en nieuwe relaties. Voor singles geldt vooral dat ze anderen een kans moeten geven. Toon je warm en inlevend. Je hebt veel te geven, waarom zou je dat dan niet doen?

Steenbok 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Steenbok. Je begint het jaar 2021 met je beste beentje voor en dat is de juiste attitude! Zo kennen we jou. Altijd klaar om het maximale van jezelf te vergen, op je werk en in de liefde. Maar het komende jaar zou je meer rust brengen als je ook wat minder streng voor jezelf zou zijn. Niemand is zonder fouten, jij niet en de mensen om je heen niet. Problemen en discussies verliezen hun scherpe kantjes als je je wat milder en vergevingsgezinder opstelt. Met deze houding zou het wel eens een vernieuwend jaar kunnen worden. In de liefde kunnen zich teleurstellingen voordoen die buiten jouw controle vallen. Laat je niet ontmoedigen maar zie de waarheid onder ogen en trek je conclusies. Singles zouden het komende jaar wel eens interessante personen tegen het lijf kunnen lopen. Laat je leiden door je intuïtie.

Stier 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Stier. Je hebt de neiging om wat ontevreden over je leven te zijn en die ontevredenheid is niet altijd op z’n plaats. Het jaar 2021 zou je wel eens met je neus op de feiten kunnen drukken en je zult beseffen dat het leven zo gek nog niet is. De eerste maanden van het jaar lijken bedrieglijk kalm en eentonig maar in het voorjaar komt er leven in de brouwerij. Het is aan jou om de kansen die zich voordoen te herkennen en er je voordeel mee te doen. Vergeet het verleden maar richt je op het heden. Spijtgevoelens en verwijten aan je eigen adres en naasten leveren je niets op. Halverwege het jaar zou je wel eens alle zeilen in de liefde moeten bijzetten. Onthoud dat niemand iets komt aanwaaien en dat alle mooie dingen stukje over stukje moeten worden opgebouwd. Je zou het jaar wel eens met een tevreden gevoel over je inspanningen en de bereikte resultaten kunnen afsluiten.

Tweelingen 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Tweelingen. Het jaar 2021 zou je wel eens een rollercoaster gevoel kunnen bezorgen. Je wordt meegevoerd naar grote hoogten maar kan ook in een dal verzeild raken. De toppen schenken je de energie om uit de dalen omhoog te kruipen. Al met al zou je kunnen zeggen dat je een alles behalve saai 2021 te wachten staat. Ook in je relatie kunnen de vonken eraf vliegen. Soms laait de passie hoog op, soms gaat het om knallende ruzie. Zolang er ook ruimte is om met elkaar te praten, komt alles goed. Alleen als je relatie ongeroerd blijft door de spannende stuiptrekkingen van 2021 en voortkabbelt als een sleur, is het het moment om jezelf vragen te stellen. Ook op de werkvloer en in je sociale leven heb je zin in verandering. Dwing dingen af met geduld en een diplomatische opstelling. Singles doen er dit jaar goed aan om aandachtig naar hun hart te luisteren.

Vissen 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Vissen. Jouw nuchtere kijk op het leven heeft een positieve uitwerking op de mensen om je heen. Het komende jaar mag je je verheugen op nieuwe ontmoetingen en nieuwe vriendschappen. Schat ze naar waarde, maar verwaarloos ook reeds lang bestaande relaties niet. Je partner zou je het komende jaar wel eens meer nodig hebben dan je je kunt voorstellen. Stel je open voor anderen maar verwaarloos jezelf niet. Dit jaar komt het vooral aan op het evenwichtig indelen van je tijd en het doseren van je energie. Een reis(je) naar een onbekende bestemming, misschien ver weg, misschien bij jou om de hoek, misschien zelfs een innerlijke reis, opent je ogen en brengt je tot verhelderende inzichten. Een creatieve benadering van problemen zou je dit jaar wel eens opmerkelijke voordelen kunnen opleveren. Zowel in de liefde (singles, let op!) als op de werkvloer kom je het verst met een actieve opstelling en eigen initiatief.

Waterman 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Waterman. Jij mag dan niet bijzonder enthousiast tegenover het nieuwe jaar staan, het nieuwe jaar doet wel een beroep op jou. 2021 zou wel eens een keerpunt kunnen worden. De gelatenheid van de afgelopen jaren lijkt je eindelijk te verlaten en daarvoor komt langzaam maar zeker meer energie en vertrouwen in jezelf in de plaats. Op je werk en op andere sociale gebieden neem je initiatieven die jezelf versteld doen staan. En je relatie neem je met een verbazingwekkende helderheid onder de loep. Het is als wakker worden na een lange winterslaap. Houd het hoofd koel en neem je tijd om beslissingen te nemen. Het jaar 2021 vraagt om kalmte en vastberadenheid. Het is een jaar waarin je jezelf wel eens zou kunnen herdekken. En geloof het of niet, singles zouden wel eens tot de conclusie kunnen komen dat alleen zijn zo gek nog niet is.

Weegschaal 2021

Gelukkig Nieuwjaar, Weegschaal. Het jaar 2021 zou je wel eens bij de les kunnen roepen. Al jaren loop je rond met plannen maar in de praktijk is alles bij het oude gebleven. Het jaar 2021 zou je wel eens kunnen dwingen om je plannen te herzien. Aanvankelijk geeft je gevoel je in om je daartegen te verzetten maar naarmate de tijd verstrijkt, kom je tot het bewustzijn dat een wijziging van koers je dit jaar geen windeieren zal leggen. In de liefde zou dit wel eens tot verfrissende nieuwe inzichten kunnen leiden. Singles verleggen hun blik en partners hun grenzen. De zomer zou wel eens voor een aangename verrassing kunnen zorgen. Met een flexibele houding haal je het maximale uit het jaar 2021.