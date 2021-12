In vorm. Zo ziet een anti-aging fitness routine eruit

Tot voor kort werd gedacht dat onze stofwisseling op middelbare leeftijd vertraagt. Een recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit niet waar is. Pas vanaf onze zestigste verjaardag zouden we hiermee te kampen krijgen. Als je op middelbare leeftijd aan komt, dan is het dus zo ongeveer ‘onze eigen schuld’, krijgen we tegenwoordig wel te horen. We zouden niet goed eten en te weinig bewegen. Een beetje kort door de bocht, als je het ons vraagt.

Want waar blijft de invloed van onze hormoonhuishouding die rond onze vijftigste drastisch verandert? Daar kun je toch niet zomaar overheen stappen? Verder zou de spijsvertering op middelbare leeftijd wel eens niet meer die van op je twintigste kunnen zijn. Stress (lockdowns en pandemieën), alcohol en andere factoren dragen hun steentje bij.

Met andere woorden: volgens het natuurlijke verouderingsproces mag onze stofwisseling wellicht nog even doorronken tot onze zestigste maar dat wil niet zeggen dat er geen andere spaken in het wiel steken. Dus van die beschuldigende vinger trekken wij ons niets aan!

Maar laten we het eens omdraaien. Grijp die middelbare leeftijd (en menopauze) aan om eens goed in actie te komen met een anti-aging fitness regiem. Gebruik je leeftijd als excuus om te poweren! Laat het een inspirerende motor voor je zijn.

Anti-aging fitness routine

Er zijn twee belangrijke aandachtspunten (die eigenlijk voor de hand liggen): je hoeveelheid spiermassa en je vetpercentage. Toch is het goed om deze punten even voor ogen te hebben want ze vormen de basis voor je training/aanpak.

Iedereen weet dat met het voortschrijden van de jaren onze spiermassa afneemt. Wat je kwijtraakt, komt er niet meer bij, maar wat je hebt kun je wel ontwikkelen en versterken. Werk aan de winkel dus. Volgens de experts is het belangrijk om je spieren tenminste twee à drie keer per week te trainen. Dit kun je doen met gewichtjes, met een kettlebell maar ook met enkel spierversterkende oefeningen (zie de vele online lessen op internet).

Goed om te weten: hoe meer spiermassa (ook wel ‘magere massa’ genoemd), hoe beter je stofwisseling! Niet alleen tijdens het trainen zelf verbrand je calorieën maar je training heeft ook een ‘uitstralingseffect’: ook erna, tijdens je rust, verbrand je meer energie. Bovendien oogt een gespierd lichaam strakker, slanker en jonger.

Het tweede punt is je vetpercentage. Dat is natuurlijk altijd een aandachtspunt maar vanaf je middelbare leeftijd krijgt vet nog meer de neiging om zich tussen je organen te nestelen (visceraal vet). Met spierversterkende trainingen op zich pak je dit punt al aan maar beweeg ook daarnaast. Dat kunnen stevige wandelingen in de buitenlucht zijn of aërobe activiteiten (loopband, roeien of low impact high intensity online klassen).

Anti-aging aan tafel

Beide aandachtspunten, spieren (magere massa) en vet, spelen ook aan tafel een rol. Je kunt je spieren zo hard trainen als je wilt, maar als je ze niet de benodigde bouwstenen (eiwitten) geeft, dan zal er niets gebeuren.

Zorg er dus voor dat je voldoende eiwitten eet (vis, mager vlees, zuivelproducten, eieren, soja). Ben je vegetariër, dan kom je moeilijker aan de gewenste hoeveelheden eiwitten en kun je overwegen om je voedingspatroon te integreren met vegan eiwitpoeder. Mijd verder notoire dikmakers als geraffineerde suikers (vergif voor je lijf!), gefrituurde voedingsmiddelen en vleeswaar.

Het natuurlijke verouderingsproces kunnen we niet stoppen maar we kunnen wel voorkomen dat we vroegtijdig ouder worden! Stroop je mouwen op en zie anti-aging als een nieuwe uitdaging. En let op onze woorden: je zou het nog wel eens leuk kunnen vinden. Met name die spierversterkende trainingen kunnen, zeker als dit een nieuw terrein voor je is, een boost aan je leven geven. Niet in het minst omdat tijdens het trainen allemaal feel-good hormoontjes vrijkomen. Wat wil je nog meer?

TRENDYSTYLE