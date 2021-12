Huidverzorging & trends. Waarom je peptiden in je anti-aging crème zou willen hebben. Foto: ADVERSUS

Nog maar zo’n tien jaar geleden bestond er nog veel onduidelijkheid en scepsis rond peptiden. Er waren voorstanders maar er waren ook dermatologen die ze als volkomen ‘onzin’ afdeden. Inmiddels lijkt er meer duidelijkheid te zijn en duiken peptiden steeds vaker in anti-aging skincare producten op.

Wat zijn peptiden?

Peptiden zijn, kort door de bocht gezegd, korte reeksen van aminozuren. Ze worden ook wel ‘kleine eiwitten’ genoemd. Ter vergelijking: peptiden bestaan uit 2 tot 50 reeksen aminozuren, eiwitten bestaan uit meer dan 50 reeksen aminozuren. Een voorbeeld: de peptide acetyl tetrapeptide-5 die onder meer wordt aangewend tegen wallen en donkere kringen onder de ogen bestaat uit vier reeksen aminozuren.

Van nature zijn eiwitten al in onze huid aanwezig. Die zorgen onder meer voor de stevigheid en veerkracht. We hebben het hier dus over een lichaamseigen stof waar de huid goed op reageert. Door te werken met ‘kleine eiwitten’ (peptiden dus) kunnen de peptiden uit crèmes en serums in de huid doordringen.

Er bestaan ontzettend veel verschillende peptiden. De wetenschap heeft zich er de afgelopen jaren eens goed over gebogen welke nu geschikt zijn voor anti-aging crèmes. Er zouden zelfs peptiden bestaan die in de natuur giftig zijn maar die in kleine hoeveelheden een positief effect op onze huid hebben.

Wat doen ze voor je huid?

Peptiden zouden van alles voor onze huid kunnen doen: rimpels verminderen, de huid verstevigen, gladder en elastischer maken, de fibroblasten stimuleren om collageen te produceren en de communicatie tussen de huidcellen verbeteren.

Wil je resultaten bereiken dan zou je serum of crème volgens dermatologen tenminste zes soorten peptiden moeten bevatten en je zou tenminste drie weken moeten smeren – ’s ochtends en ’s avonds – voor de eerste resultaten. Serums bevatten gewoonlijk hogere concentraties en zijn goed voor een boost.

Voorbeelden van peptiden die je in huiverzorgingsproducten kunt tegenkomen zijn (check de ingrediëntenlijst van je crèmes en serums):

palmitoyl tripeptide-1: stimuleert collageenaanmaak en werkt tegen rimpels.

palmitoyl tetrapeptide-7: werkt tegen rimpels

acetyl tetrapeptide-5: werkt tegen donkere pigmentatie onder de ogen, zou vochtophoping onder ogen (wallen) tegengaan en verbetert de elasticiteit van de huid.

Wat mag je van peptiden verwachten?

Peptiden zijn geen wondermiddel maar ze kunnen volgens beauty experts wel een steentje bijdragen. Daarnaast moet je anti-aging beauty routine ook andere werkzame stoffen bevatten. Peptiden laten zich heel goed combineren met retinol (vitamine A), vitamine C en hyaluronzuur.

