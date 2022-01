Modetrends. Op deze manier word jij hip in je kuitlange rok. Photos courtesy of Ermanno Scervino, Fendi, Max Mara

Volgens de modetrends voor winter 2021 2022 gaan we volop aan de kuitlange rok. Van dat stoffige, tuttige imago van weleer is niet veel meer over. Kuitlange rokken zijn hot and happing. Je moet ze natuurlijk wel even goed combineren.

Chunky schoeisel

De allergemakkelijkste manier om je kuitlange rok direct een hippe feeling mee te geven, is om ze te combineren met chunky schoenen of laarzen. Dat kunnen Prada-achtige mocassins met dikke zolen zijn of lompe veterschoenen met platformzolen maar ook halfhoge chunky boots.

Hoge laarzen

Modetrends. Op deze manier word jij hip in je kuitlange rok. Photo courtesy of Fendi

Houd je meer van een geklede, supervrouwelijke look combineer je kuitlange rok dan met slank afkledende hoge laarzen zoals we dat bij Fendi zagen. Let wel op dat de schacht zich niet aftekent in de rok. Helemaal up-to-date is je look als je alle items – inclusief je laarzen – in je outfit in deze toonaarden kiest,

Bergschoenen

Modetrends. Op deze manier word jij hip in je kuitlange rok. Photo courtesy of Celine

Volgens Celine mogen we deze winter onze kuitlange rokken zelfs met bergschoenen dragen. Haal er een ruitenjasje bij en je hebt een hippe en jonge look.

Oversized trui of slank afkledende top

Natuurlijk is ook van belang wat je op je kuitlange rok draagt. Met een oversized trui of hoodie (en chunky boots) zit je volgens de modetrends helemaal goed. Met een slank afkledende top (en hoge laarzen) wordt een kuitlange rok zelfs supervrouwelijk en sensueel.

Plissé, tule of doorzichtige materialen

Modetrends. Op deze manier word jij hip in je kuitlange rok. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Verder is het materiaal (en de snit) waarin je je kuitlange rok kiest bepalend voor je look. Een lange plissé rok – wat inderdaad heel tuttig kan zijn – vraagt om stoere items en schoenen. Een zwarte doorzichtige rok kan heel mooi zijn voor de avond. Kijk ook eens bij de kuitlange rokken met hoge split(ten). Ze zijn het toppunt van vrouwelijkheid.

Tot slot nog een vuistregel voor het kiezen van de juiste lengte. Kuitlengte is een variabel begrip. Kies een rok die net het breedste gedeelte van je kuit bedekt. Is de rok te lang, laat ‘m dan korter maken (maar wel altijd over de knie natuurlijk).

TRENDYSTYLE